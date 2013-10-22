人民币微收贬结束连创新高走势

* 人民币即期微收贬，结束连六日创新高走势

* 中间价脱离纪录新高回落

* 结购汇日趋均衡，波动续缓

* 市场谨慎观望将出炉的美国就业数据

(新增评论和收盘报价)

路透北京10月22日 - 人民币兑美元即期周二跟随中间价微收贬，结束此前连续六日创收盘纪录新高走势。交易员指出，盘间结购汇日趋均衡，低价美元吸引更多客盘购汇，令人民币汇价走弱。

他们表示，交投相对清淡，情绪已较上周平静许多，市场亦开始放慢节奏。今日中间价走弱幅度超过预期，吸引美元空头回补；但人民币升值仍是大方向，结汇盘亦继续出击，整体结购汇趋向均衡。市场短期或在6.0920-6.0950之间形成盘整，尤其是美国非农就业报告即将出炉，市场情绪谨慎。

“今天没有太大波动...（美元兑人民币）中间价上的多一点，比较意外；但后来结汇flow一出来，市场就基本回到昨天收盘价位置了。”他说。

上海一股份制行交易员指出，和上周相比，这几天波动幅度缓和了很多，每天可能就几十个点子波动。虽然大方向仍是人民币升值，但监管层亦会把握一个节奏，不会升得太快，估计短期人民币将会盘整一段时间。

人民币即期上周出现突破性走势，周初一举突破6.12关卡后，至昨日已连续六天创收盘新高，上周整周收升近0.4%。

全球汇市方面美元周二守在接近近期低位的水准，在美国非农就业报告出炉之前，投资者态度谨慎。此次非农就业数据将显示本月政府关门之前，美国经济的强劲程度。

对于美国即将于1230GMT公布非农就业数据。分析师认为，如果美国非农就业数据强劲，投资者很可能将其作为买入美元的理由；如果数据令人失望，则可能令市场愈加预期美联储今年将不会缩减购债规模。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以

及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.0935 6.0925 -0.02%

中间价 6.1395 6.1352 -0.07%

成交额 141亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.78% (上限±1%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 41 6.0917 6.0958

2013年来即期升贬值幅度 2.25%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间16:56 今日 上日

1年期NDF 6.1524/67 6.1520

CNH即期 6.0880/90 6.0866

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李文科; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。