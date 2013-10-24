人民币小幅收高 谨慎试探6.08大关

* 人民币即期收盘再创新高

* 中间价微幅走弱

* 客盘结汇偏多，但交投清淡

* 市场谨慎试探6.08大关

路透北京10月24日 - 继昨日人民币单日大幅升值100个点之后，人民币兑美元即期周四继续小幅升值，日内高点和收盘价均创纪录新高。交易员称，尽管中间价小幅走弱，但客盘结汇仍偏多，推动人民币继续走升。

人民币即期盘中最高触及6.0808元，按照这一价格计算，自上周一以来人民币已经飞速升值约0.65%，年初至今升值幅度逾2.4%。

交易员称，其实今天挺清淡的，大家在慢慢往下砸（美元），客盘也还是结汇偏多一点，后市人民币升值压力还是有，继续关注是否会突破6.08元大关。

“市场没怎么动，略往下砸了一点，整体交易很清淡，...距离人民币涨停板只有100个点左右，大家比较谨慎。”上海一股份制银行交易员称。

一国有银行交易员亦指出，人民币后期应该升得不会太多，应该会控制一下节奏的。

全球汇市方面，美元兑日圆周四持于两周低点上方，澳元上涨，因乐观的中国制造业采购经理人指数(PMI)缓解了围绕该国经济前景的忧虑。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.0820 6.0835 0.02%

中间价 6.1335 6.1330 -0.01%

成交额 149亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.86% (上限±1% 日高 日低

)

日内波动幅度(pips) 33 6.0808 6.0841

2013年来即期升贬值幅度 2.44%

1年期美元/人民币掉期升水 660

离岸人民币市场,北京时间16:40 今日 上日

1年期NDF 6.1510/35 6.1480

CNH即期 6.0788/99 6.0843

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李文科; 审校 杨淑祯/曾祥进)

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