人民币微幅收跌 维稳行情中静候三中全会提供政策方向

* 人民币即期微幅收跌，跌幅不如中间价

* 市场关注十八届三中全会政策指引

* 交投量萎缩明显，显示观望心态较重

路透北京11月11日 - 人民币兑美元即期周一以微幅贬值收盘，全天走势平稳。隔夜美元指数走强后人民币中间价小幅低开。即期成交量萎缩，市场交投谨慎，观望心态浓郁，期间汇价一度升破6.09，但随后迅速回落。市场期待正召开中的中共十八届三中全会的政策方向。

交易员指出，尽管这两天正在召开可能影响中国发展方向的中共十八届三中全会，维稳情绪很重，但贸易数据支撑下的结汇盘并不少。与此同时，大行购汇亦继续发挥作用，令市场基本稳定在6.09元上方，全天有效波幅缩窄。

“关注三中全会之后的中间价走向，现在贸易数据比较强支撑升值，估计年内仍有一波升值行情。”上海一股份制行交易员指出。

他并指出，受贸易数据以及国际形势的影响，市场上人民币升值的力量肯定是存在的，但三中全会之后能否升值仍要看监管层的指引，而即使监管层允许人民币升值，其升值的幅度仍是有限的，年内能到6.06元已算不错。

美元指数周一守在两个月高点附近，上周五美国公布强劲就业数据，强化美国联邦储备理事会(美联储/FED)最快下个月缩减刺激措施的论据，之前已刺激美元演出一波全面涨势。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 罗晟/李文科; 审校 李然/曾祥进)

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