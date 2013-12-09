人民币突破6.08关口 创汇改以来新高

* 中间价跳升超百点子续创新高，引发较强升值预期

* 即期早盘初段跟随大涨破6.08元关口，创新高

路透北京12月9日 -人民币兑美元即期周一早盘初段延续上周五大涨之势，开盘即突破6.08元关口创汇改来新高。交易员们称，今日中间价跳升超百点子，引发较强升值预期，在即期开盘无干预盘出现时，市场结汇盘的压力带动即期创下新高。

北京时间09:58，人民币兑美元即期报6.0727元，上日收报6.0817元，稍早最高至6.0715元。今日人民币兑美元中间价为6.1130元，上日中间价为6.1232元。

交易员亦称，中国11月贸易顺差创下近五年新高，对人民币升值亦起推升之力。

海关数据显示，11月中国贸易顺差338亿美元，创近五年最高，路透预估原本为217亿美元。

人民币兑美元即期上周五突破横盘已久的6.09平台，大幅收升于6.0817元，创历史最高收位，因中间价大幅高开并创历史新高，且未见疑似干预的大行购汇出现。

今天中间价继续大幅跳涨，报6.1130元，较上日升值102个点子。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 罗晟; 审校 林高丽)

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