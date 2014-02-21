人民币连贬四天 本周急挫0.4%

* 即期早盘续贬至6.09元附近

* 基本回至去年11月盘整平台

* 受中间价连四天下调引导

* 疑似干预的大行购汇姗姗来迟

* 企业观望情绪浓重

路透北京2月21日 - 人民币兑美元即期周五继续收贬，盘中一举击穿6.09元强支撑位，基本回到去年11月时的盘整平台。交易人士称今天的下跌主要受中间价连四天走低引导。

四天以来中间价累计下跌了123个点子。以今天收盘价6.0914元计，较上周收盘价累计跌幅达到0.4%，年初以来的累计跌幅为0.62%

综合多位银行交易员，客盘结购汇基本稳定，结汇还是稍微偏多。但看到中间价继续探低，市场成交价格也自发随之移动。

一股份行交易员反映，疑为央行干预的大行强势购汇在午盘尾段方才出现。“很多人都以为不来了，开始空（美元）了，结果4:10分大行来了，三分钟上了50个点。吓死人啊！”

从企业层面了解的情况，目前观望情绪较浓，希望判断汇率是短期调整还是趋势性贬值的开始。前期远期结汇锁定汇率的客户，已有部分开始出现亏损。

CNH价格继续大跌，中港两地汇差持续缩窄至百点以内。

全球汇市方面，美元指数周五持稳，受到美国数据表现良好的支撑。这些数据令人益发预期美国经济将继续好转。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.0914 6.0834

-0.13%

中间价 6.1176 6.1146

-0.05%

成交额 179亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.54% (上限± 日高 日低

1%)

日内波动幅度(pips) 87 6.0843 6.0930

2014年来即期升贬值幅度 -0.62%

1年期美元/人民币掉期升水 230

离岸人民币市场,北京时间17:06 今日 上日

1年期NDF 6.1306/43 6.127

CNH即期 6.0841/54 6.0703

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 李然; 审校 林高丽/黄凯)

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