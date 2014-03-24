人民币即期大幅收升0.58% 创近30个月单日最大升幅

中国力度空前的金融整肃并非空穴来风 目前是整顿改革好时机--新华
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
* 人民币大涨0.58%，创近30个月单日最大升幅
* 中间价高开，促结汇占据上风
* 成交缩减，市场偏谨慎
* 短期趋稳可能性偏大
路透北京3月24日 - 一扫上周跌跌不休的颓势，人民币兑美元即期汇率周一大幅收升0.58%，报6.1888元，单日升幅为362点子，创下自2011年10月10日以来的近30个月最大。
交易人士反映，上周五出现反弹迹象已让观望的做多情绪蠢蠢欲动，今天中间价高开予以确认，使得客盘结汇占据上风，而汇价持续升值引发美元多头止损连锁涌出，促尾盘升幅进一步扩大。
他们认为，尽管人民币汇率在尾盘升幅持续扩大，但即期成交额却并不高，显示市场情绪谨慎，短期来看稳一稳的可能性偏大，因为短期内贬值幅度应该已经足够，而顺应客盘结汇实需大幅反弹又会损害贬值成果。
“周一的行情可能为这一周奠定基调，这周应该是回调的节奏，...但市场很脆很薄。”上海一股份行交易员指出。
一外资银行交易员表示，“美元多头太多了，和上周的swap上的踩踏事件是一样的，流动性单边缺失。但是这个是不可预期的。”
而另一股份行交易员解释称，这体现出企业层面结汇的实际需求还是比较旺盛，这与3月份外贸季节性环比回暖、汇率贬值后提振出口都有关系。
**是否阶段性见底还难说**
另一家股份行交易主管对此指出，疑似央行购汇并没有入场，市场上正常的结汇肯定就大于购汇，贬值可能是阶段性到底了，但还得看。
在他看来，如果要保持人民币相对弱势，那应该是不升破6.20元的，“但今天升破了，的确有些费解。还有一个猜测就是海牙的习奥会，不知道是不是要营造什么气氛。”
国际核安全峰会于24日至25日在荷兰举行，其间中国国家主席习近平将与美国总统奥巴马举行双边高峰会晤。
前述一股份行交易员表示，之前人民币一直在贬，结汇需求都在观望。大家觉得继续向跌停价位（约在6.26元左右）贬值形势可能会逆转，所以也都比较谨慎，周五收升加上今天中间价小幅高开后，结汇出来的就比较多。短期可能在6.18-6.23元区间盘整。
中国国家外汇管理局周一公布数据，今年1-2月国际收支口径的国际服务贸易逆差累计229亿美元，其中2月份为逆差96亿美元。近四分之三的逆差由旅游差额所贡献。
全球汇市方面，美元周一亚洲盘中守住上周的涨幅，但缺乏新的续涨动能；在此同时澳元下跌，此前公布的中国制造业数据疲软。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离
岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.1888 6.2250 0.58%
中间价 6.1452 6.1475
0.04%
成交额 134亿美元
日内相对于中间价最大波幅 -1.27% (上限±2 日高 日低
%)
日内波动幅度(pips) 349 6.1882 6.2231
2014年来即期升贬值幅度 -2.18%
1年期美元/人民币掉期升水 240
离岸人民币市场,北京时间16:45 今日 上日
1年期NDF 6.2030/60 6.2195
CNH即期 6.1870/78 6.195
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完）
(发稿 李然/李文科; 审校 杨淑祯/黄凯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报道，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。