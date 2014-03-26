人民币随中间价方向收贬 盘中波幅近两百点

* 人民币即期收贬，与中间价同向

* 结/购汇互动频繁

* 日内波幅加剧渐成常态

路透北京3月26日 - 人民币兑美元即期汇率周三收贬。中间价微幅走贬后为市场提供方向，其后结/购汇交替出现，经过幅度近两百个点子的宽幅振荡后收盘小幅贬值。

一股份行交易员说，开盘后延续了昨天午盘的行情，人民币走贬后部分美元空头止损平仓，但人民币贬幅扩大后也刺激了结汇量的上升。

他续称，央行放大即期浮动区间后，日内的汇率波幅已经大为拓宽，“以前波动超100点是反常，现在超一、两百个点都是常态了，超300个点才算反常。这需要在认识上有一个逐步的改变。”这也是双向波动在短期内的一种体现。

今天即期波动区间在6.2014-6.2190元，波幅宽至176个点子。

全球汇市方面，欧元周三亚洲盘中持稳，自低点反弹，因欧洲央行官员最新讲话帮助缓合稍早温和言论的影响。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2094 6.2024 -0.11%

中间价 6.1440 6.1426 -0.02%

成交额 179亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -1.22% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 176 6.2014 6.2190

2014年来即期升贬值幅度 -2.50%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间16 今日 上日

:44

1年期NDF 6.2060/80 6.2015

CNH即期 6.1956/65 6.184

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完）

(发稿 李然; 审校 杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。