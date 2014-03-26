人民币随中间价方向收贬 盘中波幅近两百点

一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04 四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
* 人民币即期收贬，与中间价同向
* 结/购汇互动频繁
* 日内波幅加剧渐成常态
路透北京3月26日 - 人民币兑美元即期汇率周三收贬。中间价微幅走贬后为市场提供方向，其后结/购汇交替出现，经过幅度近两百个点子的宽幅振荡后收盘小幅贬值。
一股份行交易员说，开盘后延续了昨天午盘的行情，人民币走贬后部分美元空头止损平仓，但人民币贬幅扩大后也刺激了结汇量的上升。
他续称，央行放大即期浮动区间后，日内的汇率波幅已经大为拓宽，“以前波动超100点是反常，现在超一、两百个点都是常态了，超300个点才算反常。这需要在认识上有一个逐步的改变。”这也是双向波动在短期内的一种体现。
今天即期波动区间在6.2014-6.2190元，波幅宽至176个点子。
全球汇市方面，欧元周三亚洲盘中持稳，自低点反弹，因欧洲央行官员最新讲话帮助缓合稍早温和言论的影响。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.2094 6.2024 -0.11%
中间价 6.1440 6.1426 -0.02%
成交额 179亿美元
日内相对于中间价最大波幅 -1.22% (上限±2%) 日高 日低
日内波动幅度(pips) 176 6.2014 6.2190
2014年来即期升贬值幅度 -2.50%
1年期美元/人民币掉期升水
离岸人民币市场,北京时间16 今日 上日
:44
1年期NDF 6.2060/80 6.2015
CNH即期 6.1956/65 6.184
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完）
(发稿 李然; 审校 杨淑祯)
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