人民币随中间价收跌 供求相对均衡波动空间收窄

京津冀城际铁路发展基金设立 初期规模600亿元--报载
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
* 中间价继续引导人民币即期走贬
* 供求较为均衡
* 短期暂无方向
* 中行报告预测人民币年内呈前低后高走势
路透北京3月27日 - 人民币兑美元即期汇率周四连续第三天收贬。中间价小幅下跌后，市场波动中枢随之下移，结购汇相对均衡，波动区间亦收窄至约140个点子。
一股份行交易员说，今天客盘相对均衡，盘面清淡。短期可能继续随中间价方向移动，没有什么方向，维持一个盘整格局。
中国银行(3988.HK)(601988.SS)国际金融研究所周四发布报告，预测中国一季度国内生产总值（GDP）同比增长7.4%，二季度则略回升至7.5%左右；同时预计人民币汇率今年将呈现前低后高走势。
中国银行首席经济学家曹远征在记者会上说，人民币不会出现长期贬值，“货币升值是靠劳动生产率的提高，目前中国的劳动生产率每年有2%左右的提高，虽然没有以前快了，但人民币也不会因此出现长期贬值。”
他并认为，本轮人民币兑美元即期汇率出现回落，深层原因是美元升值快于人民币、而非本币出现贬值，其相对价格的变化还需要观察美国未来一年的变化。
全球汇市方面，欧元兑美元周四持稳于近日低点附近，近日欧洲央行官员的评论，引发对于该央行将进一步放宽货币政策以对抗通缩威胁的臆测。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.2130 6.2094
-0.06%
中间价 6.1465 6.1440
-0.04%
成交额 171亿美元
日内相对于中间价最大波幅 -1.18% (上限±2 日高 日低
%)
日内波动幅度(pips) 132 6.2059 6.2191
2014年来即期升贬值幅度 -2.56%
1年期美元/人民币掉期升水 140
离岸人民币市场,北京时间16:43 今日 上日
1年期NDF 6.2205/25 6.206
CNH即期 6.2077/00 6.201
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完）
(发稿 李然; 审校 黄凯/杨淑祯)
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