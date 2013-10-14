人民币即期收创历史新高 市场密切关注政策变化

* 人民币即期收创历史新高，美元再遭抛售

* 中间价再创纪录高位，年初以来升幅逾2.4%

* 即期年内升幅已约2.0%，达到年初市场预期

* 政策或生变，明后两天严密观测市况变化

路透北京10月14日 - 人民币兑美元即期周一大幅收扬并突破6.11元关口，与今日中间价一道，双双创出历史新高。午盘时大行购汇未如期出现，结汇盘无人接手致美元价格暴跌，盘间一度创下6.1073的历史高点。

中间价今日升值52个点子，一举收复此前连续三日贬值失地，今年来已升值逾2.4%。同期人民币即期升值约2.0%，已达到年初时多数机构预测的年度升值幅度。

“今天的情况非常意外，也许是一个（升值）信号，但还需要观察。”上海一股份行交易员称，目前汇率受影响的因素比较多，尤其是政策面，缺乏明显的指向性。而今天的市况会给客盘的心理带来很大冲击，几乎没人出来买美元。

北京一大行交易员说，今天就一家大型油企出来购汇，之后一直没有美元买盘。鉴于前几日也出现过这种情况，可能是企业推迟购汇，等待更优惠的美元价格。但这五个交易日出现的情况，可能是市场出现变化的转折点，政策有可能有所变化，明后天的市场状况是比较关键的。

交易员并称，中国稍早出台的外贸数据和其他宏观数据对汇市即期市场的影响很有限。目前能决定市场走向的仍是客盘的流量和大行购汇力度，但近期结汇量较大，尤其是今天的结汇盘汹涌，后期人民币仍面临较大的升值压力。

“如果按目前这种情况，年底到6.05没什么问题。”上述大行交易员并表示。

受中秋和国庆“双节”等因素推动，中国9月CPI同比涨幅突破3%创七个月高位。但国内经济低位企稳，意味着总需求对通胀的拉动作用有限，预计整体物价仍将处在缓慢上行通道，并不具备大幅跳升的基础。

周六公布的中国9月出口同比再现下滑令人意外，但从绝对值来看9月出口数据并不算低，出现负增长主要是受高基数效应、欧美复苏缓慢等因素影响。

全球汇市方面，美元周一下跌，日圆则因避险需求而上涨，因美国议员在本周债务上限调升的最后期限前仍在磋商协议，外界担心美国恐有违约之虞。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1079 6.1206 0.21%

中间价 6.1406 6.1458 0.08%

成交额 143亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.54% (上限±1 日高 日低

%)

日内波动幅度(pips) 115 6.1073 6.1188

2013年来即期升贬值幅度 2.00%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间16:45 今日 上日

1年期NDF 6.1490/25 6.1590

CNH即期 6.1013/30 6.1050

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李文科/李然; 审校 张喜良)

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