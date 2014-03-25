人民币高开低收双向宽幅波动 市场预期再度分化

南方航空订购20架A350-900飞机 总目录价近60亿美元
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
* 人民币收低，早盘走升后午盘复跌
* 尾盘跌破6.20元关口
* 盘间双向波动幅度达300个点子
* 市场无明显方向，等候指引
路透北京3月25日 - 人民币兑美元即期汇率周二高开低收，盘间波动幅度达到300个点子，并于尾盘时跌破6.20元关口。经过昨天人民币大幅升值，本已偏向贬值的市场预期再度分化，短期可能维持横向盘整格局，等候方向指引。
市场人士认为，当前预期较为分化，汇率升贬都有理由支撑，而监管层也有维系这种预期分化市况的意图，不希望单边看多或看空人民币的预期出现。
“双向波动，不必过度解读。”一城商行交易主管说，目前市场在客盘驱动下双向波动，短期内可能在6.16元上方盘整。
今天日内交易在6.1732~6.2033元约300个点子的范围内宽幅波动，除尾盘跌势稍微明显以外，多数时间汇率有涨有跌。
一股份行交易员表示，目前市场预期并不算恐慌，官方的宽幅波动意图已经有所体现，接下来中间价应会保持稳定。
而一外资行交易员认为，监管层近期的做法就是要打破市场单边预期，打到止损认输离场为止。“这个过程中，他还能够看到我们的底牌，知道我们有没有止损，不止损不停止。”
**需关注政治经济面变化**
市场人士认为，基本面和市场预期上看，仍向着有利于人民币升值的方向变化。接近一季度末，经常项目恢复顺差的可能性较大，加之本外币利差仍然存在，资本有维持流入的需求。
招商银行总行高级分析师刘东亮说，从草根调查来看，目前客户继续看多人民币、追加保证金的“不在少数”，虽然不好辨别是实需还是有套利动机，但起码说明市场大方向仍是看多人民币的。加之前期人民币贬值后结汇价格改善，也吸引一些实需入场结汇。
从这个角度而言，若监管层确实有打击单边预期、挤压套利资金的目的，那可能汇率贬值还不到火候，存在续贬的风险。
他认为，当下两个方向的汇率走势都不足为奇，市场可能需要进一步观察各类政治经济层面的导向。尤其是“习奥会”时美国总统奥巴马敦促中国推进更灵活的市场汇率体系，中国如何处理政策和市场的关系，也将是需要考量的因素。
全球汇市方面，美元指数周二持稳，上日因美国制造业活动令人失望而下跌。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.2024 6.1888 -0.22%
中间价 6.1426 6.1452 0.04%
成交额 181亿美元
日内相对于中间价最大波幅 -0.99% (上限±2%) 日高 日低
日内波动幅度(pips) 301 6.1732 6.2033
2014年来即期升贬值幅度 -2.39%
1年期美元/人民币掉期升水
离岸人民币市场,北京时间16 今日 上日
:35
1年期NDF 6.2035/55 6.205
CNH即期 6.1863/69 6.1799
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完）
(发稿 李然; 审校 吴云凌/毕晓雯)
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