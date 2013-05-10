人民币收跌 结束连三日创新高走势

* 人民币收盘即期随中间价收跌

* 市场仍看多后市，净结汇占据主力

* 央行推进汇改等政策预期支撑人民币

路透北京5月10日 - 人民币兑美元即期周五跟随中间价收跌，在连续三日收创历史新高后稍事休息。因隔夜美元指数大涨，近日连创新高的中间价今日转为大跌近100点子。不过受央行推进汇改等政策预期支撑，市场仍看多人民币，早盘净结汇仍占据主力。

交易员认为，央行推人民币国际化、以及昨晚提出要推进汇率改革、加强人民币汇率弹性的政策，是支撑后市人民币走强的动能。而因美国就业改善，美元大涨，以及近期出现美国是否退出QE3(第三轮量化宽松)、或缩小购债规模的猜测，对人民币走势影响是短暂的，不会影响其后市升值势头。

他们指出，因为隔夜美元兑日圆出现突破上涨，因此今天央行大幅调低中间价，一点也不意外；同时这也体现了央行的弹性汇率特点。

北京一股份银行交易员称，与隔夜欧元大跌幅度相比，今天央行中间价给得其实也不算很低，说明央行并不特别想往贬值的方向拉，只是体现一下双向波动。

华南一股份行交易员说，开盘不久，人民币即期价就仅有十几个点接近涨停价位，这在近期非常少见。表明市场仍看多人民币，人民币升值动能依然较强。

“今天市场总体平稳，成交也不大，日间波幅小、只有20多个点。刚开盘时，美元买盘较多，随即出现多空僵持。之后，结汇增多，此情形基本维持至收盘。”交易员说。

北京一股份行交易员称：“一天都未接到结、购汇大的单子，市场有点乏善可陈。”

上述华南交易员认为，相比前几日，今日波幅有所缩窄，原因在于，开盘后即期价便运行在涨停上限附件，因此上行的空间不大。

他并称，下行空间也有限的因素是，人民币升值的大势下，人民币空头也不愿因过多做空人民币；同时考虑到北京时间明日凌晨美联储主席伯南克就美货币政策发表讲话的风险因素，若原有QE政策不变，美元则会走跌。

中国央行周四发布2013年第一季度货币政策执行报告称，将进一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革，增强人民币汇率双向浮动弹性。

美元兑日圆周五亚洲盘中仍锐不可挡，突破101日圆，创下2009年4月以来新高，上日才刚突破100关卡。美元兑日圆周四劲升至逾四年最高，因有迹象显示美国就业市场进一步改善，且美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员再度就缩减购债规模发表讲话。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1417 6.1309 -0.18%

中间价 6.2016 6.1925 -0.15%

日内相对于中间价最大波幅 0.99% (上限±1%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 25 6.1404 6.1429

2013年来即期升贬值幅度 1.44%

1年期美元/人民币掉期升水 995

离岸人民币市场,北京时间1 今日 上日

6:53

1年期NDF 6.2190/40 6.2065

CNH即期 6.1455/65 6.1342

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李航; 审校 张喜良)

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