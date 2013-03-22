人民币即期收升 盘间购汇短暂浮现但净结汇格局难变

渣打银行约11名驻香港私人银行部门员工将离职
路透香港3月28日 - 渣打银行 发言人周二称，该行私人银行部门约有11名驻香港的员工将离职，其中包括一名董事总经理。
* 人民币即期收高，整周收升0.02%
* 中间价再创逾两个月新高
* 油企和车企购汇活跃，一度令人民币回落
* 日本央行换帅短期内对人民币影响有限
路透北京3月22日 - 人民币兑美元即期周五收升。中间价创出逾两个月来新高，但盘间出现明显购汇，令人民币曾短暂回落。交易人士指日内油企和车企购汇表现活跃，全日来看结汇仍占上风，预计短期内震荡走升趋势难改。
上海一大行交易员称，早盘客盘购汇比较多，油企买了一些，价格应该是客盘推动。“(油盘)一阵一阵的，前几天还是结汇多。不过每个月都会有石油购汇，对市场影响也比较明显，但应该不会形成购汇的趋势。
上海一外资行交易员说，早盘出现车企购汇。昨天午盘亦有购汇出现，两天的购汇盘就将市场价格带动起来。
不过他们预计后期应该还是以结汇为主，近期客盘方向大体一致，经济数据也还行，中间价也在振荡走高，短期内还看不到人民币出现贬值预期的可能。
东京汇市欧元周五下挫，而避险货币日圆走强，因有消息称俄罗斯拒绝向塞浦路斯提供金融援助，后者目前正艰难地寻找解决债务危机之策。
上海一外资银行交易员认为，日本新央行行长的上任暂时对人民币汇率无直接影响。近期要看是他对2.5%的通货膨胀目标会否有新的措施出台，长期看日圆维持走贬如果带动亚洲货币集体贬值严重，将会对中国外贸、尤其是对中国的贸易顺差产生冲击。
“因为从去年的二季度开始，中国的资本项目已经开始出现逆差，贸易顺差向逆差方向转变，如果中国出现两个项目双逆差，人民币有可能被迫陷入一个短暂的贬值趋势。”他说。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价,以及离岸市场人民币的主要报价:
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.2122 6.2143 0.03%
中间价 6.2711 6.2731 0.03%
日内相对于中间价最大波幅 0.95% (上限±1% 日高 日低
)
日内波动幅度(pips) 34 6.2115 6.2149
2013年来即期升贬值幅度 0.29%
1年期美元/人民币掉期升水
离岸人民币市场,北京时间16:31 今日 上日
1年期NDF 6.3045/82 6.3085
CNH即期 6.2053/65 6.2042
中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)
(发稿 李然/李航; 审校 杨淑祯)
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