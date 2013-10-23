人民币单日升值百点收盘再创新高

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
* 人民币即期升破6.09大关
* 美就业数据不佳，人民币中间价顺势创新高
* 人民币即期上周一以来已飞速升值0.61%
* 打破市场将短时盘整的预期
(新增收盘报价和评论)
路透北京10月23日 - 人民币汇率本周将短时盘整的预期被打破。继昨日稍作休整后，人民币兑美元即期周三一举升破6.09大关，全天收升100个点子，再度创出历史新高。主因美国非农就业数据令人失望，国际美元走软，人民币中间价顺势刷新纪录高点。
按今天收盘价6.0835元计，自上周一以来人民币已经飞速升值约0.61%，年初至今升值幅度达2.41%。
交易员指出，受美国数据影响，美元走弱带动离岸CNH价格上升，从而带动境内人民币汇率继续攀升，市场的整体情绪还是“以卖（美元）为主”。
“昨天开始市场抛盘就挺重的，不过（美元）跌到这个位置挺出乎意料的，...原来以为会在6.09-6.10之间盘整一下。”北京一国有银行交易员指出。
交易员亦指出，能看出来市场有一些抄底的美元买盘，但目前难以判断是客盘行为还是金融机构自营盘的操作所致，这有待进一步观察。
同时，市场担心升破6.09元后可能有疑为央行干预的大行购汇再次出现，使日内多数时间内交投谨慎，走势持平。但尾盘时大行购汇并未出现，引发了一波美元抛售。交易员预计，短期人民币快速升值后市场可能会更加谨慎。
全球汇市方面，美元兑欧元周三亚洲盘中创下两年新低，因此前美国公布令人失望的就业数据，强化了美联储至少在明年初之前都将维持刺激政策的预期。<FRX/CN>
数据显示美国9月就业岗位增幅不及预期后，美元兑一篮子货币触及八个月低位，因数据暗示美国经济成长失去动能。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.0835 6.0935 0.16%
中间价 6.1330 6.1395 0.11%
成交额 145亿美元
日内相对于中间价最大波幅 0.81% (上限±1 日高 日低
%)
日内波动幅度(pips) 49 6.0835 6.0884
2013年来即期升贬值幅度 2.41%
1年期美元/人民币掉期升水
离岸人民币市场,北京时间16:50 今日 上日
1年期NDF 6.1490/20 6.1490
CNH即期 6.0830/60 6.0819
中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
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