人民币单日升值百点收盘再创新高

* 人民币即期升破6.09大关

* 美就业数据不佳，人民币中间价顺势创新高

* 人民币即期上周一以来已飞速升值0.61%

* 打破市场将短时盘整的预期

(新增收盘报价和评论)

路透北京10月23日 - 人民币汇率本周将短时盘整的预期被打破。继昨日稍作休整后，人民币兑美元即期周三一举升破6.09大关，全天收升100个点子，再度创出历史新高。主因美国非农就业数据令人失望，国际美元走软，人民币中间价顺势刷新纪录高点。

按今天收盘价6.0835元计，自上周一以来人民币已经飞速升值约0.61%，年初至今升值幅度达2.41%。

交易员指出，受美国数据影响，美元走弱带动离岸CNH价格上升，从而带动境内人民币汇率继续攀升，市场的整体情绪还是“以卖（美元）为主”。

“昨天开始市场抛盘就挺重的，不过（美元）跌到这个位置挺出乎意料的，...原来以为会在6.09-6.10之间盘整一下。”北京一国有银行交易员指出。

交易员亦指出，能看出来市场有一些抄底的美元买盘，但目前难以判断是客盘行为还是金融机构自营盘的操作所致，这有待进一步观察。

同时，市场担心升破6.09元后可能有疑为央行干预的大行购汇再次出现，使日内多数时间内交投谨慎，走势持平。但尾盘时大行购汇并未出现，引发了一波美元抛售。交易员预计，短期人民币快速升值后市场可能会更加谨慎。

全球汇市方面，美元兑欧元周三亚洲盘中创下两年新低，因此前美国公布令人失望的就业数据，强化了美联储至少在明年初之前都将维持刺激政策的预期。<FRX/CN>

数据显示美国9月就业岗位增幅不及预期后，美元兑一篮子货币触及八个月低位，因数据暗示美国经济成长失去动能。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.0835 6.0935 0.16%

中间价 6.1330 6.1395 0.11%

成交额 145亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.81% (上限±1 日高 日低

%)

日内波动幅度(pips) 49 6.0835 6.0884

2013年来即期升贬值幅度 2.41%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间16:50 今日 上日

1年期NDF 6.1490/20 6.1490

CNH即期 6.0830/60 6.0819