人民币兑美元冲破6.3关口收创新高

* 人民币兑美元收创新高,攻破6.30关口

* 追随创新高的中间价

* 全年累计升值4.7%

* 市场走势彰显央行主动升值意图

* 明年人民币双向波动小幅升值或已成共识

路透北京/上海12月30日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周五追随中间价收创05年汇改来新高,并攻破6.30关口,收报在6.2940元,今年累计上涨4.7%.海外市场表现相对平稳,人民币走势却"一枝独秀",彰显央行主动升值意图.

上海一银行交易员指出,迫于海外压力,央行有意主动升值.美元及欧元走势都相对平稳,人民币中间价却高开约150个基点,意图十分明显.

"把年度的升值幅度做大,这样的话比较好交代,"他认为.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

------------------------------------------------------------------- *6.2940 *6.2940 6.3136 6.3009 6.3157 6.3192

注:*表示创汇改来新高,前次收盘高点为12月29日的6.3192元.

2008年金融危机後,人民币兑美元2009年基本持稳;随着2010年6月央行宣布重启汇改,人民币再拾升势,当年涨幅3.6%.

广发银行最新报告认为,人民币的贬值预期和美元的供不应求不会长期持续,明年二季度起人民币仍有升值空间,预计2012年全年人民币升值幅度在0-3%之间.

北京一国有银行交易员指出,汇丰中国12月制造业采购经理人指数(PMI)继续落在荣枯线下方,符合市场预期,影响不大.2012年人民币兑美元上涨的趋势并没有改变,只是单边快速升值的态势会有所放缓.毕竟较之其他国家,中国的经济增长料仍会比较好.

上海一外资交易员亦给出了相似观点,他预计,明年人民币兑美元的升值幅度大概在2.5%左右.

汇丰中国12月制造业PMI终值回升至48.7,但低於初值49.0,且仍位於50下方的萎缩区间.在中国内外需疲弱影响,市场预期宏观政策将进一步稳中趋松.

美国财政部本周稍早发布了拖延已久的汇率报告,其并未将人民币汇率列入"被操纵"之列.受惠于中国央行未随市场波动而坚定地将中间价维持在高位,不仅显示中国高层认可人民币汇率稳步升值有利於中国经济转型的战略发展,也令中国未通过任何嘴仗便赢得这场金融外交的胜利.

东京汇市,欧元料将以疲弱基调结束今年有如坐过山车般的走势,欧元在海外市场跌破关键支撑位,对来年来说并非吉兆,明年市况预计仍将受到欧债危机的主导.

以下为北京时间17:05,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.3800/40 6.4000

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3410/00 6.3500

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水480点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3420元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 曹巍浩/冉莹; 审校 乔艳红/丁淑琴

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