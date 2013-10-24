路透调查：人民币多仓触及五个月高位 投资者更加看涨多数新兴亚币

* 人民币多仓为5月底以来最高

* 韩元多头押注创1月中旬来最高

* 坡元多仓增长一倍至13个月高位

路透新加坡10月24日 - 路透调查显示，过去两周人民币多仓触及五个月高位，因投资者更加看涨多数新兴亚洲货币，愈发认为美国联邦储备委员会(美联储/FED)将在较长一段时间内维持刺激政策。

根据受访的14名外汇分析师，人民币多头押注升至5月底以来最高位。

人民币兑美元周四连续第二日触及纪录高位，得益于外界憧憬中国人行或将允许人民币进一步升值，而且中国经济显现企稳迹象。

调查显示，韩元多仓规模为1月中旬以来最大。这项调查是在周三和周四进行。

韩元兑美元周四触及1,054.3，为2011年8月2日以来最高，但在外汇当局发出警告后转而走低。

股市资金持续流入以及出口商需求提振了韩元。

随着新加坡第三季经济增长强劲，新加坡金管局本月稍早维持偏紧的货币政策不变，并警告核心通胀率走高。此后，坡元多头仓位接近翻番，增至2012年9月以来最高水平。

由于9月美国就业数据弱于预期，支撑美联储将把缩减购债规模推迟至2014年年初的观点，大多其他新兴亚币的投资人气进一步得以改善。

菲律宾披索兑美元和马币(林吉特)兑美元的看多仓位均升至5月初以来最高。

印尼卢比的投资人气几乎保持中性，此前投资者的悲观情绪持续超过一年，而资本流入提振印尼卢比升至逾六周以来最高。

在此前的调查中，投资也已经看好大多新兴亚币，印度卢比看多仓位自5月初以来首次出现。

这项路透调查集中于亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是人民币、韩国韩元、新加坡坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾披索、马来西亚马币和泰国泰铢。

调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3不等。正3表示市场极度作多美元。该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。(完)

(编译 朱晓军；审校 高琦)

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