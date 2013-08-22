人民币年内升值预期仍在 中国难现大规模资本退出潮

* 外汇占款连两月负增长，资本流出压力不减

* 人民币年内继续升值预期仍在，外汇占款有转正可能

* 中美利差再度走阔，吸引资金回撤最坏时刻似已过去

* 监管层加大管控，有利于遏制资本快速大规模退潮

作者 李然

路透北京8月22日 - 在美国QE(量化宽松)退出预期罩顶下，近期亚洲已持续出现资本流出大潮。不过，对于外汇占款连两月负增长的中国而言，虽然下半年资本流出压力不减，但整体风险料仍可控。

分析人士认为，人民币汇率短期高位振荡后继续缓慢升值的可能性偏大，加上中国经济复苏态势逐渐明朗，以及监管层加大对资金流动风险的管控，都有利于遏制资本快速大规模退潮。而央行加强公开市场操作、灵活应对流动性风险，也会减少外汇占款波动带来的冲击。

“大方向是外汇占款趋于减少，...但并不能排除年内部分月份出现正增长的可能性。”兴业银行首席经济学家鲁政委说，“人民币汇率扛住不回调的可能性非常大，这几乎是惟一的影响因素。”

最新数据显示，中国外汇占款继6月骤减412亿元人民币后，7月继续减少245亿元。而今年初，受中国经济复苏及人民币强势升值影响，外汇占款增量1月时一度创出6,837亿元的天量。1-7月累计，外汇占款则增加15,109亿元，期间人民币兑美元升值1.65%。

多位分析人士表示，至少在9月美联储议息会议前，外汇占款可能在正负间小幅波动，整体呈资本小幅流出趋势；外汇占款减少后，对于人民币基础货币投放影响减少，后期需进一步关注央行的态度和具体操作方式。

“我们认为美联储QE退出对中国跨境资金流动的负面影响已经主要在6月和7月体现，在美联储货币政策真正实施前，市场以观望为主。”招商证券研究发展中心副董事谢亚轩说。

他认为，8月和9月外汇占款很难大幅回升，预计小幅正增长，而等待美联储货币政策靴子落地、影响平复之后，贸易支撑下的中国跨境资金净流入的可能性较高，单边下滑的概率较低。

而从中美两国利差变化来看，吸引资金回撤的最坏时刻似已过去。作为资金流的风向标，中美10年期国债收益率利差在7月中旬缩窄至83.6bp(基点)，创逾两年最低水平，象征着美国的投资收益率吸引力正在提高。此后该利差逐步走阔，目前在114bp附近。

参看中美10年期国债收益率利差示意图，请点选 r.reuters.com/tus52v

谢亚轩评论说，近期中美10年期国债收益率走势高度一致，似乎在市场预期上面临一样的情况，即相对过去，对于中期通胀的担忧都有所增强，而对于经济复苏的忧虑有所减少。

中国当前银行业正致力于降低资产负债的错配，影响其在债市中的配置需求萎缩，加之经济基本面正能量不断聚集，后市政策预期尚不明朗，机构对中长期资金面心怀忌惮等等因素，致近期债市一二收益率级互为影响滚动上行。

本周以来亚洲货币一片惨淡，印度卢比、印尼卢比、马来西亚林吉特(马币)兑美元、泰铢兑美元纷纷创出阶段低点，皆因美联储将削减刺激措施规模的预期促使资金持续流出，而人民币整体仍保持在历史高位附近振荡盘整，表现可谓一枝独秀。

**强势人民币汇率或成中流砥柱**

市场人士认为，人民币汇率在今年余下时间内贬值的可能性不大。这在监管层意图、前期政策效果、结汇意愿和宏观经济等方面都可以得到支撑；而相对强势的人民币有利于巩固升值预期和投资者信心，扛住资本流出的压力。

鲁政委指出，前期国内经济复苏放缓时人民币也未停止升值步伐，中国的外贸行业其实已经承受不小的损失。在年内还面临资本流出风险的情况下，监管层可能更不会愿意选择人民币贬值。

市场人士进而分析，从企业结购汇意愿来看，由于今年以来人民币保持强势，银行代客结售汇反映的企业结汇一直保持相对高位，即便是防范套利行为的外管局20号文影响也并不明显。后期人民币中间价如果保持坚挺，升值预期再获强化，企业还会选择尽早结汇。

参看今年以来银行代客结售汇和净结汇图表，请点选 r.reuters.com/sap52v

上半年中国经济增速放缓、外部“唱衰”中国经济音量加大，加之20号文和美国退出QE预期的影响，人民币升值预期有所减弱。这使5-7月间企业购汇意愿明显增强，造成人民币汇率在4月的一波加速升值过后，进入长时间的横盘振荡整理。

但从7月中旬起，人民币混沌不清的升贬值预期又起波澜。随着银行信贷比逐步调整，20号文的政策影响有所减弱，在结汇量不减的背景下，购汇有所减少。8月初，包括外贸进出口迅速反弹等一系列超预期的经济数据，则鼓舞人民币升值预期再起，即期重新冲击历史高位。

多位银行交易员表示，人民币汇率近日在升值至6.12元一线遭遇较大阻力，数次出现疑似监管层的出手干预，并吸引了部分企业入场大额购汇。他们分析认为，央行后期可能继续通过中间价引导人民币缓慢升值，但并不愿看到过快升值。年内至今近2%的升值幅度感觉已经足够，年底升破6元大关的可能性不大。

从这些方面看，外汇占款都缺乏重新大幅度减少的动力。相反，央行如果为了减弱升值势头而再次入场干预，还有可能再次令外汇占款正增长。

**大规模资本退出潮难现**

资本短期快速流入流出无疑会对国内金融市场造成极大冲击。6·20“钱荒”事件还历历在目，央行此后也透露出存在为资金回撤情形做压力测试的意图，同时也对国内银行的流动性管理做出警示。

分析人士认为，央行和外管局已经对资本流动风险做好准备，包括重启逆回购、SLO(短期流动性调节工具)操作等方式，都对以外汇占款为主的基础货币投放方式做出补充，必要时也可以灵活采取下调存款准备金率等政策。

中国央行行长周小川此前表示，下半年会继续执行稳健的货币政策，如有需要会做一些适当的结构性的微调；同时表示希望人民币汇率逐步走向一个双向波动的区间。

招商证券周三则发表专题报告认为，与其他新兴经济体不同，中国的资本项目还未实现完全可兑换，国际资本仍不能快速流出流入带来冲击；此外，还有央行强调的两个“池子”，即超过3万亿美元的外汇储备和20%法定存款准备金率锁定的基础货币。

“这两个池子的存在，使得央行可以在美元汇率上升和国际资本外流的情况下，通过干预外汇市场以稳定人民币汇率及预期，同时降低存准率以稳定国内流动性环境。”报告称。

此外，外管局20号文对于外币贷款有较大的抑制作用，使得其对各类从短期外币贷款开始的套利路径都能“蛇打七寸”。由于内保外贷等方式进行的套利受到打击，外债随之减少也对应着资本外流，从而也间接导致二季度国际收支平衡表资本金融项目出现逆差。

谢亚轩分析说，20号文在抑制套利资金流入的同时，通过存贷比和头寸考核要求，也抑制了外汇贷款增速。去年9月以来企业和居民的持汇意愿持续回落，不利于外汇存款的增长，而在20号文的制约下，外汇贷款的增长亦受到抑制，将会压低下半年社会融资规模增长速度。

可见，若资本流入风险转换为流出风险，20号文的存在也就没有意义。上海一外资行交易主管就直言，“20号文是以防止资本流入为主的。如果担心资本流出，那第一步也要先取消20号文吧！”(完)

(审校 张喜良)

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