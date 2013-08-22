人民币年内升值预期仍在 中国难现大规模资本退出潮

《路透早报》--4月1日
--纽约联储总裁杜德利、圣路易斯联储总裁布拉德、明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利周五表示，他们预计今年加息，但都表达了对美国经济的谨慎论调。三位联储官员都支持美联储缩减资产负债表，身兼美联邦公开市场委员会(FOMC)副主席的杜德利称，美联储今年就可以开始缩表，较多数分析师预期的要早。杜德利表示，由于经济并不是过热，美联储不是非常急于收紧政策。布拉德和卡什卡利也发表了类似言论。
* 外汇占款连两月负增长，资本流出压力不减
* 人民币年内继续升值预期仍在，外汇占款有转正可能
* 中美利差再度走阔，吸引资金回撤最坏时刻似已过去
* 监管层加大管控，有利于遏制资本快速大规模退潮
作者 李然
路透北京8月22日 - 在美国QE(量化宽松)退出预期罩顶下，近期亚洲已持续出现资本流出大潮。不过，对于外汇占款连两月负增长的中国而言，虽然下半年资本流出压力不减，但整体风险料仍可控。
分析人士认为，人民币汇率短期高位振荡后继续缓慢升值的可能性偏大，加上中国经济复苏态势逐渐明朗，以及监管层加大对资金流动风险的管控，都有利于遏制资本快速大规模退潮。而央行加强公开市场操作、灵活应对流动性风险，也会减少外汇占款波动带来的冲击。
“大方向是外汇占款趋于减少，...但并不能排除年内部分月份出现正增长的可能性。”兴业银行首席经济学家鲁政委说，“人民币汇率扛住不回调的可能性非常大，这几乎是惟一的影响因素。”
最新数据显示，中国外汇占款继6月骤减412亿元人民币后，7月继续减少245亿元。而今年初，受中国经济复苏及人民币强势升值影响，外汇占款增量1月时一度创出6,837亿元的天量。1-7月累计，外汇占款则增加15,109亿元，期间人民币兑美元升值1.65%。
多位分析人士表示，至少在9月美联储议息会议前，外汇占款可能在正负间小幅波动，整体呈资本小幅流出趋势；外汇占款减少后，对于人民币基础货币投放影响减少，后期需进一步关注央行的态度和具体操作方式。
“我们认为美联储QE退出对中国跨境资金流动的负面影响已经主要在6月和7月体现，在美联储货币政策真正实施前，市场以观望为主。”招商证券研究发展中心副董事谢亚轩说。
他认为，8月和9月外汇占款很难大幅回升，预计小幅正增长，而等待美联储货币政策靴子落地、影响平复之后，贸易支撑下的中国跨境资金净流入的可能性较高，单边下滑的概率较低。
而从中美两国利差变化来看，吸引资金回撤的最坏时刻似已过去。作为资金流的风向标，中美10年期国债收益率利差在7月中旬缩窄至83.6bp(基点)，创逾两年最低水平，象征着美国的投资收益率吸引力正在提高。此后该利差逐步走阔，目前在114bp附近。
参看中美10年期国债收益率利差示意图，请点选 r.reuters.com/tus52v
谢亚轩评论说，近期中美10年期国债收益率走势高度一致，似乎在市场预期上面临一样的情况，即相对过去，对于中期通胀的担忧都有所增强，而对于经济复苏的忧虑有所减少。
中国当前银行业正致力于降低资产负债的错配，影响其在债市中的配置需求萎缩，加之经济基本面正能量不断聚集，后市政策预期尚不明朗，机构对中长期资金面心怀忌惮等等因素，致近期债市一二收益率级互为影响滚动上行。
本周以来亚洲货币一片惨淡，印度卢比、印尼卢比、马来西亚林吉特(马币)兑美元、泰铢兑美元纷纷创出阶段低点，皆因美联储将削减刺激措施规模的预期促使资金持续流出，而人民币整体仍保持在历史高位附近振荡盘整，表现可谓一枝独秀。
**强势人民币汇率或成中流砥柱**
市场人士认为，人民币汇率在今年余下时间内贬值的可能性不大。这在监管层意图、前期政策效果、结汇意愿和宏观经济等方面都可以得到支撑；而相对强势的人民币有利于巩固升值预期和投资者信心，扛住资本流出的压力。
鲁政委指出，前期国内经济复苏放缓时人民币也未停止升值步伐，中国的外贸行业其实已经承受不小的损失。在年内还面临资本流出风险的情况下，监管层可能更不会愿意选择人民币贬值。
市场人士进而分析，从企业结购汇意愿来看，由于今年以来人民币保持强势，银行代客结售汇反映的企业结汇一直保持相对高位，即便是防范套利行为的外管局20号文影响也并不明显。后期人民币中间价如果保持坚挺，升值预期再获强化，企业还会选择尽早结汇。
参看今年以来银行代客结售汇和净结汇图表，请点选 r.reuters.com/sap52v
上半年中国经济增速放缓、外部“唱衰”中国经济音量加大，加之20号文和美国退出QE预期的影响，人民币升值预期有所减弱。这使5-7月间企业购汇意愿明显增强，造成人民币汇率在4月的一波加速升值过后，进入长时间的横盘振荡整理。
但从7月中旬起，人民币混沌不清的升贬值预期又起波澜。随着银行信贷比逐步调整，20号文的政策影响有所减弱，在结汇量不减的背景下，购汇有所减少。8月初，包括外贸进出口迅速反弹等一系列超预期的经济数据，则鼓舞人民币升值预期再起，即期重新冲击历史高位。
多位银行交易员表示，人民币汇率近日在升值至6.12元一线遭遇较大阻力，数次出现疑似监管层的出手干预，并吸引了部分企业入场大额购汇。他们分析认为，央行后期可能继续通过中间价引导人民币缓慢升值，但并不愿看到过快升值。年内至今近2%的升值幅度感觉已经足够，年底升破6元大关的可能性不大。
从这些方面看，外汇占款都缺乏重新大幅度减少的动力。相反，央行如果为了减弱升值势头而再次入场干预，还有可能再次令外汇占款正增长。
**大规模资本退出潮难现**
资本短期快速流入流出无疑会对国内金融市场造成极大冲击。6·20“钱荒”事件还历历在目，央行此后也透露出存在为资金回撤情形做压力测试的意图，同时也对国内银行的流动性管理做出警示。
分析人士认为，央行和外管局已经对资本流动风险做好准备，包括重启逆回购、SLO(短期流动性调节工具)操作等方式，都对以外汇占款为主的基础货币投放方式做出补充，必要时也可以灵活采取下调存款准备金率等政策。
中国央行行长周小川此前表示，下半年会继续执行稳健的货币政策，如有需要会做一些适当的结构性的微调；同时表示希望人民币汇率逐步走向一个双向波动的区间。
招商证券周三则发表专题报告认为，与其他新兴经济体不同，中国的资本项目还未实现完全可兑换，国际资本仍不能快速流出流入带来冲击；此外，还有央行强调的两个“池子”，即超过3万亿美元的外汇储备和20%法定存款准备金率锁定的基础货币。
“这两个池子的存在，使得央行可以在美元汇率上升和国际资本外流的情况下，通过干预外汇市场以稳定人民币汇率及预期，同时降低存准率以稳定国内流动性环境。”报告称。
此外，外管局20号文对于外币贷款有较大的抑制作用，使得其对各类从短期外币贷款开始的套利路径都能“蛇打七寸”。由于内保外贷等方式进行的套利受到打击，外债随之减少也对应着资本外流，从而也间接导致二季度国际收支平衡表资本金融项目出现逆差。
谢亚轩分析说，20号文在抑制套利资金流入的同时，通过存贷比和头寸考核要求，也抑制了外汇贷款增速。去年9月以来企业和居民的持汇意愿持续回落，不利于外汇存款的增长，而在20号文的制约下，外汇贷款的增长亦受到抑制，将会压低下半年社会融资规模增长速度。
可见，若资本流入风险转换为流出风险，20号文的存在也就没有意义。上海一外资行交易主管就直言，“20号文是以防止资本流入为主的。如果担心资本流出，那第一步也要先取消20号文吧！”(完)
(审校 张喜良)
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--纽约联储总裁杜德利、圣路易斯联储总裁布拉德、明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利周五表示，他们预计今年加息，但都表达了对美国经济的谨慎论调。三位联储官员都支持美联储缩减资产负债表，身兼美联邦公开市场委员会(FOMC)副主席的杜德利称，美联储今年就可以开始缩表，较多数分析师预期的要早。杜德利表示，由于经济并不是过热，美联储不是非常急于收紧政策。布拉德和卡什卡利也发表了类似言论。
路透北京3月31日 - 伴随中国经济减速及去产能等措施推进，去年中国银行业业绩依然黯淡。中国四大国有银行中，中行净利自上市以来首现下降，而其他三大行净利亦仅微增，营业收入并现负增长。不过中国经济回暖势头令银行业高层对今年形势持较乐观态度。
路透东京3月31日 - 熟悉日本央行想法的消息人士表示，尽管购债步伐有放慢迹象，但央行近期并没有打算取消每年以一定规模购买政府公债的松散承诺。