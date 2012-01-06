今年人民币汇率弹性增强料升值3%--交行

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透上海1月6日电---中国交通银行(601328.SS)(3328.HK)金融研究中心周五预测,今年人民币汇率可能会维持弹性增强、小幅升值的趋势,预计人民币兑美元全年升值3%左右.而国内货币政策不会进一步收紧,但考虑到中长期通胀压力犹存,经济硬着陆的可能性也不大,货币政策也不具备大幅放松的条件.
交行研究报告预期,2012年国内存贷款基准利率维持基本稳定,但也不排除若发生严重的外部冲击,利率小幅下调一次、0.25个百分点的可能.为促进银行适当加快信贷投放、缓解外汇占款增长放缓对国内流动性的影响,国内存款准备金率可能下调2-4次,每次0.5个百分点.
该报告认为,综合贸易顺差、外商直接投资(FDI)和短期资本流动,2012年中国外汇储备可能达到3.5万亿美元左右(2011年约为3.2万亿美元左右).未来人民币仍将维持中长期升值的态势,贬值可能只是间或出现的阶段性现象.
"不排除短期内出现国际资本阶段性流出的可能,"交行金融研究中心高级金融分析师仇高擎表示,"但考虑到中国在全球各大经济体中整体状况还较为稳健,今年增速仍处世界前列,一旦经济局势趋稳,短期资本回流的可能性比较大."
截止去年9月底,中国外汇储备达32,017亿美元.去年10月起中国连续两个月出现外汇占款负增长,显示出资本持续撤出中国市场的迹象.
人民币兑美元汇率周五收报6.3095元,较上日小幅下跌.交行预计,至2012年底,人民币兑美元汇率可能升至6.1元.
**降息可能性小**
对於今年货币政策趋向,交行报告认为,在经济增长有所放缓、物价涨幅逐步回落的情况下,进一步加息必要性已大为降低.但考虑到中长期通胀压力犹存、经济硬着陆可能性不大,以及实际贷款利率较高主要与流动性偏紧有关,降息的可能性也不大.
报告预期,央行将继续灵活开展公开市场操作,基本维持市场流动性相对宽松局面.监管部门继续通过窗口指导来引导银行合理进行信贷投放,优化信贷结构.
报告认为,2012年中国经济增长保持稳健,信贷需求依然不低.投资增速略有下降并趋稳将保证一定规模的贷款需求;实际消费增速将有所上升,从而带动相关贷款需求增加;表外融资转移到表内,对小企业、三农(农业,农村和农民)、战略新兴产业等国家重点支持领域加强信贷支持,都会扩大信贷需求.预计2012年新增贷款8-8.5万亿元人民币.
而今年信贷投放加快有利於货币供应扩张,但受贸易顺差收窄、FDI回落以及短期资本流入明显减少甚至流出的影响,外汇占款增速明显放缓将限制货币供应增长.再考虑到监管部门加强监管、"影子银行"融资规模下降,以及理财产品发行趋稳等有利於银行吸收存款,加之准备金率下调促进货币乘数提升,预计2012年末,中国广义货币(M2)和狭义货币(M1)分别同比增长14-15%和12-14%左右.
中国2011年11月末M2和M1的增速分别为12.7%和7.8%.国内媒体最近估计,去年中国全年新增贷款总额约为7.4万亿元,略低於市场原本预期的约7.5万亿元.
以下为交通银行年度报告对2011年和2012年主要经济指标的预测值(同比增速):
2011 2012
国内生产总值(GDP) 9.2% 8.5%
居民消费价格指数(CPI) 5.4% 2.7-3.3%
城镇固定资产投资 24.5% 21%
社会消费品零售总额 17% 17%
出口额 20.5% 10%
贸易顺差(亿美元) 1,500 1,200
M2 12-13% 14-15%
新增贷款(万亿元) 7.3 8-8.5 (完)
--发稿 林琦 审校 张喜良
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