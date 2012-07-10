人民币收涨 贸易顺差大增有助汇价更具韧性

* 中间价随隔夜非美货币高开,人民币收涨

* 6月贸易顺差扩至三年半高点,助增汇价韧性

* 购汇客盘仍在限制人民币涨幅

* 汇价後期走势客盘动向很关键

路透北京/上海7月10日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周二收涨.中国6月贸易顺差扩至三年半高点,且中间价随隔夜非美货币高开,人民币随之走强,但购汇客盘仍在限制其涨幅.

"隔夜美指跌得不算多,中间价却涨了100个点,"北京一国有银行交易员称,"(或因)贸易数据比预期好."

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

----------------------------------------------------------------

6.3659 6.3636 6.3684 6.3195 6.3293 6.3714

他进一步指出,美元强势是当前市场公认的事实,但显好的中国贸易数据,从政策上看,应有利於人民币兑美元更有韧性,当然也需视客盘的动向而定.

上海一银行交易员则表示,汇价走势客盘是关键,近期客户购汇买盘一直强於卖盘,国内整体资金流入或不似贸易顺差那麽大,况且贸易顺差创新高亦有进口欠佳的原因;个人更加关注欧美政经走势,人民币年内升值空间或有限.

中国6月出口同比超预期增长,暗示外贸并没有想像中那麽悲观.尤其当月贸易顺差突破300亿美元,创下近三年半最高水准,表明经济稳增长的正面力量在增强.但当月进口同比增速降至个位数,凸显内需萎靡.受访学者和分析师对贸易数据解读各异,金融市场反应普遍悲观.

东京汇市,欧元兑美元周二下跌且徘徊在两年低位附近,此前召开的欧元区财长会议没有带来任何惊喜.澳元走疲,因中国进口数据令人失望.

以下为北京时间16:35,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.4200/50 6.4220

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3650/65 6.3690

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水545点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.4204元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随後亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 曹巍浩/丁淑琴; 审校 林高丽

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。