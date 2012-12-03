人行明确人民币兑美元T和T+1品种均需遵守波幅1%规定--交易员

路透北京12月3日电---三位外汇交易员周一称,中国央行下发通知,明确银行间外汇市场人民币兑美元即期交割日T和T+1交易品种都要遵守每日波幅不超过1%的规定.

市场人士称,央行此举意在规范外汇市场即期交易品种交易,将交割日T和T+1品种明确规范属於即期交易品种.

"今天早上TOM(T+1)和TODAY(T)纳入1%的交易范畴,所以今天流动性进一步变差了,"一外资行交易员称.

另一位股份制银行交易员称,央行的意思是T+0和T+1都算即期市场."这一通知对我们来说没什麽影响,只是对没有远期牌照的来说就不能突破上下限了."

路透已致电央行,但尚未获得相关回应.(完)

--发稿 李文科; 审校 杨淑祯/林高丽

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