人行明确人民币兑美元T和T+1品种均需遵守波幅1%规定--交易员

中国央行称维护金融稳定形势依然严峻 将密切关注反洗钱等领域风险新变化
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
路透北京12月3日电---三位外汇交易员周一称,中国央行下发通知,明确银行间外汇市场人民币兑美元即期交割日T和T+1交易品种都要遵守每日波幅不超过1%的规定.
市场人士称,央行此举意在规范外汇市场即期交易品种交易,将交割日T和T+1品种明确规范属於即期交易品种.
"今天早上TOM(T+1)和TODAY(T)纳入1%的交易范畴,所以今天流动性进一步变差了,"一外资行交易员称.
另一位股份制银行交易员称,央行的意思是T+0和T+1都算即期市场."这一通知对我们来说没什麽影响,只是对没有远期牌照的来说就不能突破上下限了."
路透已致电央行,但尚未获得相关回应.(完)
--发稿 李文科; 审校 杨淑祯/林高丽
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路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透北京2月17日 - 中国证监会周五表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。