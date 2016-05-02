独家：中国国家电网等欲购巴西可再生能源企业Renova股份--消息

路透圣保罗4月29日 - 三名知情消息人士周五称，中国国家电网公司[STGRD.UL]、中国长江三峡集团公司[CYTGP.UL]和意大利国家电力公司(ENEI.MI)已提出要约，欲买下巴西可再生能源企业Renova Energia SA的16%股份。后者去年出售资产失败后需要新资金。

消息人士称，除上述两家中国企业和一家意大利公用事业公司外，还有多家公司对这笔股份感兴趣。消息人士要求匿名才愿意坦率谈论该交易。目前这笔股份为巴西电力公司Light Energia SA(LIGT3.SA)所有。

去年12月SunEdison(SUNEQ.PK)放弃2.5亿美元的购股计划后，Light开始为Renova持股寻找买家。两名消息人士称，投资公司TPG资本和加拿大Brookfield资产管理公司(BAMa.TO)也参与竞购。

Renova的股份是巴西出售的最新一笔可再生能源与电力资产；多年积累的沉重债务和连年来的经济衰退令业务遭受重创。

长江三峡集团公司、Renova和Light未立即置评。国家电网、Brookfield和TPG拒绝发表评论。

意大利国家电力公司否认该消息。(完)