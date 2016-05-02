独家：中国国家电网等欲购巴西可再生能源企业Renova股份--消息

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透圣保罗4月29日 - 三名知情消息人士周五称，中国国家电网公司[STGRD.UL]、中国长江三峡集团公司[CYTGP.UL]和意大利国家电力公司(ENEI.MI)已提出要约，欲买下巴西可再生能源企业Renova Energia SA的16%股份。后者去年出售资产失败后需要新资金。
消息人士称，除上述两家中国企业和一家意大利公用事业公司外，还有多家公司对这笔股份感兴趣。消息人士要求匿名才愿意坦率谈论该交易。目前这笔股份为巴西电力公司Light Energia SA(LIGT3.SA)所有。
去年12月SunEdison(SUNEQ.PK)放弃2.5亿美元的购股计划后，Light开始为Renova持股寻找买家。两名消息人士称，投资公司TPG资本和加拿大Brookfield资产管理公司(BAMa.TO)也参与竞购。
Renova的股份是巴西出售的最新一笔可再生能源与电力资产；多年积累的沉重债务和连年来的经济衰退令业务遭受重创。
长江三峡集团公司、Renova和Light未立即置评。国家电网、Brookfield和TPG拒绝发表评论。
意大利国家电力公司否认该消息。(完)
(编译 徐文焰；审校 李爽)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。