神州租车获法国优车增持股份比例至近三成 盘中曾涨逾6%

路透香港3月14日 - 中国最大租车公司--神州租车(0699.HK)周一称，两名主要股东将向法国优车（Ucar）(ALUCR.PA)转让持股，使后者的持股比例升至近三成，并取代联想控股(3396.HK)单一最大股东地位；其股份盘中一度涨逾6%。

据公告，两名主要股东陆正耀与美国Hertz(HTZ.N)将分别向优车转让其所持神州租车15.47%及8.5%的股份，完成后优车的持股比例由5.24%升至29.21%，Hertz的持股比例则由10.23%降至1.73%。而身兼优车董事的陆正耀出售股份后，仍将留任神州租车执行董事兼主席。

是次股份转让价为每股9.1584港元，较神州租车上周五收市价有8%溢价。该股周一盘中曾涨6.6%，触及9.04港元。

神州租车表示，预期Hertz及陆正耀的转让不会对该公司的业务或营运有任何重大影响。

神州租车去年9月认购优车的B系列优先股，假设全部优先股按1:1的比例悉数转换为普通股，则神州租车将持有优车约9.35%的股份。

优车B系列优先股其他认购方还包括联想控股、华平[WP.UL]以及陆正耀及配偶郭丽春。

据联交所资料，联想控股于去年12月持有神州租车23.54的股份，为单一最大股东。（完）

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