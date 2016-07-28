中国国务院发文改革出租车行业 网约车合法化（更新版）

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路透北京7月28日 - 中国国务院日前发文改革出租汽车行业，提出规范发展网约车和私人小客车合乘，给予网约车合法地位；并表示，新增出租汽车经营权一律实行期限制，不得再实行无期限制。

中国交通运输部周四亦颁布网络预约出租车经营服务管理暂行办法，定于今年11月1日起施行。网约车平台公司应及时办理备案手续。

刊登在中国政府网上的“关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的指导意见”指出，新增出租汽车经营权全部实行无偿使用，并不得变更经营主体；既有的出租汽车经营权，在期限内需要变更经营主体的，依照法律法规办理变更手续，不得炒卖和擅自转让。

“要统筹发展巡游出租汽车（以下简称巡游车）和网络预约出租汽车（以下简称网约车），实行错位发展和差异化经营，为社会公众提供品质化、多样化的运输服务。”文件称。

国务院文件并指出，鼓励巡游车经营者、网络预约出租汽车经营者，也就是网约车平台公司通过兼并、重组、吸收入股等方式，按照现代企业制度实行公司化经营，实现新老业态融合发展。鼓励巡游车企业转型提供网约车服务。

文件并严禁出租汽车企业向驾驶员收取高额抵押金，现有抵押金过高的要降低。

交通运输部稍早在国新办举行新闻发布会称，拟从事网约车经营的车辆应当符合以下条件，包括七座及以下乘用车；安装具有行车记录功能的车辆卫星定位装置、应急报警装置；以及车辆技术性能符合运营安全相关标准要求。

对于网约车辆报废标准问题，交通部规定，网约车行驶里程达到60万公里时强制报废；行驶里程未达到60万公里、但使用年限达到八年时，退出网约车经营。

而考虑到网约车平台公司与驾驶员签订劳动合同可能影响一些兼职司机从事网约车经营，“暂行办法”明确可以签订劳动合同或协议，以适应网约车专兼职从业的要求。（完）

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