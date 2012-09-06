下半年警惕内外需不振加剧工业经济下行压力--工信部报告

路透北京9月6日电---中国工业和信息化部及社科院工业经济研究所发布报告指出,当前中国面临的经济形势比2008年国际金融危机爆发时更加复杂,存在更多变数.外部需求萎缩与内需增速放缓相互交织使得下半年工业经济下行压力增加.

刊登在工信部网站的上半年中国工业经济运行报告称,从外部环境来看,全球经济增速放缓、欧债危机将对世界经济形成巨大负面冲击,以及全球需求萎缩,进出口贸易增长进一步放缓,都是外部风险加大的主要原因.

而在国内方面,中国亦面临投资增长动力不足、居民消费增长放缓和出口前景不容乐观的主要问题.

"目前工业增速已呈现出一些缓中趋稳的迹象,但基础还比较脆弱,一些不确定性因素还会带来新的冲击,对此不能掉以轻心,"报告指出.

今年以来,国际经济环境复杂多变,中国经济也出现一些新情况新变化.工业经济运行总体上延续了去年下半年以来的放缓趋势,并呈现出明显的调整特征.且受市场环境趋紧影响,经济运行下行压力加大,企业生产经营困难加重.

据国家统计局统计,1-7月,全国规模以上工业增加值同比增长10.3%,增速同比回落4个百分点;其中轻、重工业增加值同比分别增长10.8%和9.9%,增速同比分别回落2.3个和4.6个百分点.(完)

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