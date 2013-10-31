陈永洲涉嫌损害商业信誉罪 被正式逮捕

路透北京10月30日 - 新华社周三报道称，《新快报》记者陈永洲因涉嫌损害商业信誉罪30日被正式逮捕。

《新快报》上周在头版连续两天刊登吁请公安当局放人的文章，引发了公众的广泛关注。

但陈永洲上周六在央视承认收受贿赂后连续发表针对中联重科的大量失实报道。陈永州在文章中声称中联重科存在销售造假、夸大盈利、抹黑等行径，对此中联重科予以坚决否认。

《新快报》次日发布声明致歉，称事发后报纸采取的不当做法，严重损害了媒体的公信力。消息发布或后，中联重科的股价周一上扬。

目前尚不清楚是谁向陈永洲行贿。中联重科过去一直将矛头对准老对手三一重工SANYG.UL，但三一重工对此予以否认。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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