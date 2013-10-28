陈永洲承认受贿及发表失实报道

路透北京10月26日 -上周因被控发表失实报道诋毁中联重科而被逮捕的《新快报》记者陈永洲周六在中国央视播出的报道中坦承，自己收受他人贿赂并捏造大量失实报道。

陈永洲承认，受人指使，在未经核实的情况下连续发表针对中联重科的大量失实报道。

央视在早间新闻中播出了陈永洲认罪诉说画面：“我愿意认罪，也愿意悔罪。”“对在事件中造成损伤的，比如说中联重科它是一个主体，比如说整个新闻行业的这种公信力……我愿意真诚地道歉。”

《新快报》上周在头版连续两天刊登吁请公安当局放人的文章。这一罕见大胆的举动吸引了民众广泛关注和同情。

《新快报》网站周六上午没有提及陈永洲认罪的内容。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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