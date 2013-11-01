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时事要闻 | 2013年 11月 1日 星期五 14:44 BJT

新快报社因陈永洲一案被责成整改

路透北京10月31日 -新华社周四报道，新闻监管部门责成主管单位对新快报社进行调查并全面整顿。此前其记者陈永洲涉嫌捏造事实对中联重科进行污蔑诋毁而被捕。

陈永洲上周六在央视承认收受贿赂后连续发表针对中联重科(000157.SZ)的大量失实报道。陈永州在文章中声称中联重科存在销售造假、夸大盈利、抹黑等行径，中联重科对此予以坚决否认。

新华社周三报道称，陈永洲已因涉嫌损害商业信誉罪被逮捕。

广东省新闻出版广电局做出查处决定,给予新快报记者陈永洲吊销新闻记者证的行政处罚。

《新快报》隶属羊城晚报报业集团，该集团被责成对新快报社“进行全面整顿。建议追究新快报社相关人员责任,立即调整新快报社领导班子。对新快报社存在的问题继续进行调查,依法依规做出进一步处理。”（完）

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