新快报社因陈永洲一案被责成整改

中国贸易商接到官方指令 要求退回朝鲜煤炭--消息
路透新加坡4月10日 - 据中国丹东诚泰贸易有限公司一位贸易消息人士称，中国海关部门已发布官方指令，要求贸易公司退回他们从朝鲜运来的煤炭船货。丹东诚泰为最大的朝鲜煤炭买家。
路透北京10月31日 -新华社周四报道，新闻监管部门责成主管单位对新快报社进行调查并全面整顿。此前其记者陈永洲涉嫌捏造事实对中联重科进行污蔑诋毁而被捕。
陈永洲上周六在央视承认收受贿赂后连续发表针对中联重科(000157.SZ)的大量失实报道。陈永州在文章中声称中联重科存在销售造假、夸大盈利、抹黑等行径，中联重科对此予以坚决否认。
新华社周三报道称，陈永洲已因涉嫌损害商业信誉罪被逮捕。
广东省新闻出版广电局做出查处决定,给予新快报记者陈永洲吊销新闻记者证的行政处罚。
《新快报》隶属羊城晚报报业集团，该集团被责成对新快报社“进行全面整顿。建议追究新快报社相关人员责任,立即调整新快报社领导班子。对新快报社存在的问题继续进行调查,依法依规做出进一步处理。”（完）
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路透新加坡4月10日 - 据中国丹东诚泰贸易有限公司一位贸易消息人士称，中国海关部门已发布官方指令，要求贸易公司退回他们从朝鲜运来的煤炭船货。丹东诚泰为最大的朝鲜煤炭买家。
美军上周向叙利亚一空军基地发射导弹，以报复美国及其盟友所谓叙利亚军队对平民进行的毒气攻击。叙利亚政府否认曾进行这样的毒气化武攻击。
路透4月10日 - 美国地质调查局(USGS)公布，周一菲律宾东南外海发生规模6.1级地震。 目前没有伤亡报告。 该地震发生在棉兰老岛南岛General Santos的东南以东236公里处。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)