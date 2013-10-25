中国新闻监管机构关注陈永洲事件

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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(本文由路透中文网编译提供)
路透北京10月24日 - 对于《新快报》记者陈永洲被长沙警方跨省刑拘一事，中国国家新闻出版广电总局表示关注。
《新快报》连续两日在头版刊发文章，呼吁警方释放陈永洲，而陈永洲被刑拘事件也引起了社会的广泛关注。
陈永洲因写过十多篇报道，批评中联重科 的财务等问题，近日被长沙警方跨省抓走，警方称其涉嫌损害商业信誉罪。
《中国新闻出版报》报道称，国家新闻出版广电总局新闻报刊司有关负责人表示，总局将坚决支持新闻媒体开展正常的采访和报道活动，坚决维护新闻记者正当、合法的采访权益，同时也坚决反对各种滥用新闻采访权利的做法。
报道还称，国家新闻出版广电总局高度关注事态发展。
陈永洲在《新快报》发表多篇报道，批评中联重科销售造假、夸大盈利、抹黑竞争对手等。中联重科对这些指控矢口否认。
中联重科周三对路透称，是该公司向长沙警方报的案。长沙市公安局称，陈永洲涉嫌损害商业信誉罪，已被长沙警方依法刑事拘留。
《新快报》大胆回应此次事件，两次在头版刊文要求释放陈永洲，周三头版赫然写着《请放人》三个大字，周四头版刊载《再请放人》。
中国记协对《中国新闻出版报》称，该协会已与公安部联系，要求确保记者人身安全和依法公正处理。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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