华润置地将以62.36亿元人民币向华润集团收购深圳房地产项目

华润置地的声明称，拟收购的主要资产为深圳湾项目的全部权益，包括深圳湾商住项目、停车场等。其中可销售住宅发展项目建筑面积约14.9万平方米、可销售服务式公寓5万平方米、酒店、购物商场等。

可售发展住宅发展项目于去年底开展预售，截至今年6月底预售约3.7万平方米录得逾42亿元人民币合约销售额，而收入将在2020年体现，预计将于2018年交付。

华润置地表示，深圳湾项目对公司长远发展有着策略上之重要性，因随着深圳的经济发展日益蓬勃，未来对该城市的优质物业的需求必定会继续上升。由于深圳湾商住项目已开始预售，预计收购事项将为公司的合约销售及现金流量提供即时及稳定的贡献。（完）