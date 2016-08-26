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中国财经 | 2016年 8月 26日 星期五 13:30 BJT

华润置地将以62.36亿元人民币向华润集团收购深圳房地产项目

路透香港8月26日 - 中国大型房地产商--华润置地(1109.HK)周五宣布，称将以62.36亿元人民币代价，向母公司华润集团收购深圳房地产项目，公司将以内部资源拨付收购价。

华润置地的声明称，拟收购的主要资产为深圳湾项目的全部权益，包括深圳湾商住项目、停车场等。其中可销售住宅发展项目建筑面积约14.9万平方米、可销售服务式公寓5万平方米、酒店、购物商场等。

可售发展住宅发展项目于去年底开展预售，截至今年6月底预售约3.7万平方米录得逾42亿元人民币合约销售额，而收入将在2020年体现，预计将于2018年交付。

华润置地表示，深圳湾项目对公司长远发展有着策略上之重要性，因随着深圳的经济发展日益蓬勃，未来对该城市的优质物业的需求必定会继续上升。由于深圳湾商住项目已开始预售，预计收购事项将为公司的合约销售及现金流量提供即时及稳定的贡献。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here)

(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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