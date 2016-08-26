华润置地将以62.36亿元人民币向华润集团收购深圳房地产项目

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港8月26日 - 中国大型房地产商--华润置地(1109.HK)周五宣布，称将以62.36亿元人民币代价，向母公司华润集团收购深圳房地产项目，公司将以内部资源拨付收购价。
华润置地的声明称，拟收购的主要资产为深圳湾项目的全部权益，包括深圳湾商住项目、停车场等。其中可销售住宅发展项目建筑面积约14.9万平方米、可销售服务式公寓5万平方米、酒店、购物商场等。
可售发展住宅发展项目于去年底开展预售，截至今年6月底预售约3.7万平方米录得逾42亿元人民币合约销售额，而收入将在2020年体现，预计将于2018年交付。
华润置地表示，深圳湾项目对公司长远发展有着策略上之重要性，因随着深圳的经济发展日益蓬勃，未来对该城市的优质物业的需求必定会继续上升。由于深圳湾商住项目已开始预售，预计收购事项将为公司的合约销售及现金流量提供即时及稳定的贡献。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。