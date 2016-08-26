华润置地获母公司注资且上半年业绩增长 午盘股价抽高5%（更新版）

(新增上半年业绩及股价表现)

路透香港8月26日 - 中国大型房地产商--华润置地(1109.HK)相隔不足两年再获母公司大规模注入资产。公司周五宣布，将以62.36亿元人民币代价，向华润集团收购深圳房地产项目，且上半年核心盈利同比升25.5%兼增派股息，带动华润置地午盘股价抽升，最高曾涨半成。

华润置地的声明称，拟收购的主要资产为深圳湾项目的全部权益，包括深圳湾商住项目、停车场等。其中可销售住宅发展项目建筑面积约14.9万平方米、可销售服务式公寓5万平方米、酒店、购物商场等。

可售住宅发展项目于去年底开展预售，截至今年6月底预售约3.7万平方米，录得逾42亿元人民币合约销售额，而收入将在2020年体现，预计将于2018年交付。

公司表示，将以内部资源拨付收购价。华润置地上一次在2014年12月宣布以近148亿元人民币向母公司收购房地产项目。

华润置地午盘股价显着上升，最多曾涨5%至21.7港元盘中高点。香港时间13:47升4.84%，恒生指数.HSI升0.33%。

此外，华润置地同日公布，截至6月底上半年，撇除投资物业重估因素后的核心盈利为63亿港元，同比升25.5%，因期内结算面积增长近23%。期内综合毛利率由去年同期的32.2%升至上半年的33.9%，当中开发物业毛利率升至32.5%，去年同期为30.8%；投资物业毛利率亦由去年同期的60.8%升至61.2%。相对近期公布中期业绩的部分内房股毛利率萎缩，华润置地表现较可观。

华润置地董事会建议派中期息每股0.092港元，去年同期为0.087港元。

公司表示，展望下半年，公司将坚持积审慎原则，多渠道获取和整合土地资源，提升产回报效率，巩固市场优势地位。

截至6月底，华润置地的总土地储备为4,209万平方米，覆盖中国56个城市。

至于拟收购的深圳湾项目，华润置地表示，这对公司长远发展有着策略上之重要性，因随着深圳的经济发展日益蓬勃，未来对该城市的优质物业的需求必定会继续上升。由于深圳湾商住项目已开始预售，预计收购事项将为公司的合约销售及现金流量提供即时及稳定的贡献。（完）

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