中国货币政策正趋于中性 央行未来对双降可能相对谨慎--中金

路透北京8月15日 - 中国大型投行--中金公司周日发布报告称，中国央行在7月外汇占款下滑的同时还通过再贷款操作回收流动性，表明央行正将货币政策中性立场付诸行动。

央行提醒频繁降准将通过资产负债表变化导致本币贬值，而7月资产负债表收缩或是央行这种担心背后的原因之一。

“往前看，我们认为央行会保持流动性条件大体平稳，尽管在使用降息降准等工具上可能会相对谨慎，”报告称。

中国央行7月资产负债表收缩2,828亿元人民币，当月外汇占款下降1,905亿元。

以下是中金宏观组发布的题为“货币政策趋于中性,央行资产负债表收缩”的7月央行资产负债表数据点评报告要点摘录：

7月央行资产负债表收缩2,828亿元（前值：7,868亿元），连续上升三个月后录得明显下降。资产负债表主要科目变化如下：

--央行外汇占款下降1,905亿元（前值：-977亿元），显示7月外汇净流出规模在扩大。由于月初人民币贬值预期以及估值效应等因素，外储7月下降41亿美元。外汇占款是央行因购买外汇而投放的人民币累计值，其下降表明央行7月仍在净卖出外汇以支撑人民币汇率。

--央行对其他存款性公司债权下降1,263亿元（前值：8,981亿元）。这是央行7月回收流动性的结果，而此前央行为避免季末MPA考核对流动性的冲击注入了大量流动性。

--基础货币减少4,952亿元（前值：9,859亿元）。这是央行最大的负债项。

--政府存款上升3,367亿元（前值：-3,012亿元）。随着财政收入和支出增速同时放缓，7月该第二大负债项录得明显上升，回笼流动性。

--债券发行下降2,903亿元（前值：0）。这是因为央票到期，等同于注入流动性。

货币乘数攀升至历史新高的5.25（前值：5.16）。7月M2增速低于预期，但基础货币更是收缩的。货币乘数放大是广义货币扩张的主要动能，央行的货币供给机制依然相当有效。

总体而言，资产负债表变化进一步印证货币政策正趋于中性。央行二季度《货币政策执行报告》强调下半年要为供给侧改革营造中性适度的货币金融环境。在外汇占款下滑的同时还通过再贷款操作回收流动性，表明央行正将货币政策中性立场付诸行动。央行提醒频繁降准将通过资产负债表变化导致本币贬值，而7月资产负债表收缩或是央行这种担心背后的原因之一。往前看，我们认为央行会保持流动性条件大体平稳，尽管在使用降息降准等工具上可能会相对谨慎。（完）