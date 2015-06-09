在美被捕中国学者的妻子发出求助信 否认间谍指控

路透北京6月8日 - 在美被捕的中国天津大学教授张浩的妻子范莉萍通过天津大学发出求助信，称她的丈夫张浩是无辜的，呼吁各方捐助凑律师费以打赢官司。

美国方面上月以经济间谍罪起诉六名中国公民，其中有三人受聘在天津大学工作，36岁的张浩是其中之一。

今年5月16日，张浩在赴美参加国际会议途中，于洛杉矶国际机场被捕。

范莉萍在信中写道，张浩的生活简单到除了工作就是家庭，但竟被美国联邦调查局（FBI）和美国司法部门“恶意诬告”成经济间谍和商业间谍。

这封求助信的签署日期是6月3日，周一出现在了社交媒体上。范莉萍在信中寻求捐助，称美国的律师费非常贵，大的律师事务所的报价在2000万到3500万人民币之间，希望各方能献出一份爱心，声援并支持张浩打赢这场官司。（完）

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