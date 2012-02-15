中国调整外储投资结构 500亿美元注资中投

有关中投公司获央行500亿美元注资消息经媒体报导後引发热议，但央行、财政部及中投三家利益相关方却秘而不宣。而据路透获得的最新消息，该笔资金来源并非中国央行直接以外汇储备注资，而是现在外汇储备投资结构的调整。这也意味着国家外管局旗下的外汇储备司才是此次注资的真正操盘人。路透