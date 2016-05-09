中国外汇储备大体充足 但对M2覆盖不足或为薄弱点--中金

路透北京5月9日 - 中国4月底外汇储备为3.22万亿美元，环比增70.89亿美元，但相比2014年6月3.99万亿美元的峰值已大幅回落。中国投行中金公司最新报告称，中国外汇储备大体依然充足，但对M2(广义货币供应量)覆盖不足可能是一个薄弱点。

4月中国外汇储备连续第二个月上涨。中金在外储数据点评中表示，这得益于美指走弱后非美资产的正向估值效应、4月仍有外汇净流出明显放缓、贸易结汇的增加等，预计外储数据将持续改善。

以下是中金宏观组最新的中国宏观专题报告《中国到底需要多少外汇储备？》要点摘录：

去年8月以来，中国外汇储备下滑一度引发市场担忧。在连续两个月小幅攀升后，4月底中国外汇储备为3.22万亿美元，相比2014年6月3.99万亿美元的峰值已大幅回落。然而，就在几年前，真正令央行头疼的却是外储的持续累积。中国到底应该持有多少外汇储备？

合意外储水平应权衡持有储备的收益和成本。外汇储备或有助于抵御国际收支危机，但过度持有也是有成本的。除了低回报，本世纪最初十年中外储的过快累积扭曲了中国货币政策操作，造成央行资产负债表被动扩张以及银行存款准备金率高企（以冲销外汇流入）。

已有很多研究试图为新兴经济体外储充足率提供一个统一标准，但尚未达成明确共识。我们在这份报告中采用一些广泛使用的指标来评价中国外储的充足程度：

3个月进口覆盖（0.42万亿美元）：该指标反映在遭受冲击情况下进口可维持的时间。中国所持外储可覆盖超过23个月的进口。

100%短期债务覆盖（0.92万亿美元）：该指标衡量一国在危机时的外债偿还能力。中国外储超过其短期外债的361%。

20%的M2覆盖（4.29万亿美元）：该指标捕捉在资本外逃情景下应对境内存款外流所需外储。中国外储仅为其M2存量的14.4%；当然，我们需考虑中国仍对个人换汇实行每年5万美元的限额。

IMF综合指标（作为有资本管制经济体为1.75~2.62万亿美元，作为无资本管制经济体为2.82~4.23万亿美元）：该指标涵盖包括贸易冲击、债务偿还、资本外逃等在内的一系列风险，并根据不同汇率制度和资本账户安排设定不同的风险权重。该指标的100~150%为充足范围。中国外储是有资本管制经济体所需充足水平的191%，是无资本管制经济体所需的118%。

基于回归的测算（考虑资本管制为1.43万亿美元，不考虑资本管制为4.04万亿美元）：该方法根据基本面因素估计实际外储需求。在基准情形下，中国在2005到2013年间持有外储过多，而在2014年后持有不足。但若考虑资本管制，即使在2014年后，中国仍持有过多外储。

综合来看，中国外汇储备大体依然充足，但对M2覆盖不足可能是一个薄弱点。相应地，当市场对人民币的信心动摇时，压力可能主要来自资本账户下的外汇流出。更长期地看，中国需增加汇率弹性以更好地缓冲外部冲击，降低持有巨额外储的必要性。如果人民币成为中国跨境资本流动的主要载体，货币错配等风险可从根本上得到抑制。因此，中国还应协同推进资本账户开放和人民币国际化。（完）