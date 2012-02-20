中国年内至少再降存准率三次--花旗

《信报》：不怕一万只怕万一 欧局难测资金避险
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路透北京2月20日电---中国央行今年首次下调存款准备金率,投资银行花旗发布报告称,鉴於中国一季度经济增速或降至8%以下,预计政策还会进一步放宽,年内至少还需要再下调存准率三次,以达到14%的M2增长目标.
中国央行周末宣布今年首次降低存款准备金率,颇令市场愕然,因为就在一天前其刚刚以逆回购方式向部分"乾旱"机构放水;显然,此次意外降准凸显央行促信贷、稳增长的政策意图,并不意味着政策全面宽松,央行谨慎态度暂时尚未改变.
报告称,今年预算在3月通过後,财政政策方面预计会更为积极,此外,到年中,包括限购令在内的房地产调控政策也应该有所放松.该行预计今年预算赤字占国内生产总值(GDP)的比例为2.5%.
花旗认为,仍需要采取更多措施来刺激信贷增长,预计今年外汇流入不及去年的一半,为达到央行设定的14%的广义货币供应量(M2)增长目标,至少还需要再下调存准率三次.
此外,为刺激信贷增长,预计监管层还会放松贷存比要求(如在计算贷存比时将某些贷款排除在外),或者通过调整资产的风险权重及扩大合规资本的范围,来降低新资本监管要求.
对於央行此次下调存准率,花旗表示此举对市场有利,将释放约3,900亿元人民币的存款,提高银行的超额准备金.这也暗示,短期的政策重心在於避免经济在政府换届之时出现硬着陆.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 张喜良
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