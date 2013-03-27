中国储备棉投放将扩大 2013年继续实行敞开收储--发改委

路透北京3月27日 - 中国国家发展和改革委员会经贸司副处长李燕称，为满足纺织企业需求，向市场投放部分储备棉，在3月底收储结束后可能会扩大放量。且2013年将继续实行敞开收储政策，具体价格将近期公布。

刊登在中国棉花协会网站上的新闻稿援引李燕的话称，2013年中国继续实行敞开收储政策，以保持优势产棉区面积基本稳定、稳定市场预期和纺织需求，具体价格将在近期向社会公布。

关于储备棉投放政策，李燕介绍称，“收储接近尾声，市场中高等级花不多，为保证市场供应，向市场投放部分储备棉，3月底收储结束后，可能会扩大放量，以满足纺织企业需求。 ”

市场普遍预期，2013/14年的棉花收储价格将与前一年持平在每吨20,400元人民币.

而为满足市场对高等级棉花的需求，国家已经开始发放滑准税配额。棉花网另一则报导称，上周以来，山东、河北、江苏一些企业已经陆续接到了滑准税配额通知，数量基本上是按照抛储数量配比分配。配额发放缓解了企业对于高等级棉的需求，帮助企业降低因为内棉价高而导致的高成本。

而受中国新进口配额的报导等政策影响，纽约期棉周二终止四天跌势后收高，当天棉花价格录得3月15日来最大单日升幅，一度攀升至93.93美分的一年高位。郑商所棉花期货主力合约周三亦上涨90元，报收20,255元人民币。

此外，中国棉花协会网站刊登最新的调查数据显示，2013年的意向植棉减近一成，植棉意向减少呈扩大走向，按照同口径比较，预计植棉面积将减少650万亩至7,000万亩以下。（完）

(发稿 李文科; 审校 黄凯)

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