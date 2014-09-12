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中国财经 | 2014年 9月 12日 星期五 16:54 BJT

汪洋：做好政策储备 保持外贸发展可持续性

路透北京9月12日 - 中国国务院副总理汪洋表示，要千方百计防止外贸增长失速，做好政策储备，保持外贸发展的可持续性。

新华社周五援引汪洋在广东调研外贸工作时的讲话称，中国进出口呈现企稳回升态势，但复苏基础不牢固，要继续抓好政策落地和督促检查，巩固出口回升势头，进一步扩大进口，努力实现全年外贸增长目标。

“要千方百计防止外贸增长失速，做好政策储备，为促进国民经济发展和扩大就业创造必要条件，”汪洋称，鼓励一般贸易和服务贸易发展，加快加工贸易转型升级，以保持外贸发展的可持续性。

他并同时指出，要改进政府服务，推进贸易便利化，规范和清理进出口环节的收费，营造国际化、法治化的营商环境。

中国8月出口同比增长9.4%，进口同比下降2.4%。当月贸易顺差再创新高逼近500亿美元。今年前八个月外贸进出口同比增长0.6%，远低于7.5%的全年目标。（完）

(发稿 侯向明； 审校 黄凯)

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