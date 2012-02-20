中国金融机构法定准备金率变动一览

独家：中国考虑为大型科技公司上市提供快捷通道--消息
路透香港2月24日 - 据六位了解情况的消息人士称，中国证券监管机构在考虑为部分国内最大的科技公司上市提供快捷通道，以帮助这些公司跳过申请上市的长队并激励国内证交所。
路透2月20日电---中国人民银行周六宣布,从2月24日(周五)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为去年12月5日调降後再次下调.
法定存款准备金--金融机构为保证客户提取存款和资金清算需要,而须放在中央银行的存款,提高准备金率意味着金融机构可用来放贷的资金减少;降低存款准备金利率意味着商业银行可以获得的利息收入降低.
超额准备金存款--金融机构存放在央行、超出法定准备金的部分,主要用於支付清算、头寸调拨或作为资产运用的备用资金.
表1.存款准备金比率历次调整一览:
时间 调整内容
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1987年 10%上调为12%
1988年 12%上调到13%
1998-03-21 13%下调到8%
1999-11-21 8%下调到6%
2003-09-21 6%提高到7%
2004-04-25 7%提高到7.5%
2006-07-05 7.5%提高到8.0%
2006-08-15 8.0%提高到8.5%
2006-11-15 8.5%提高到9%
2007-01-15 9%提高到9.5%
2007-02-25 9.5%提高到10%
2007-04-16 10%提高到10.5%
2007-05-15 10.5%提高到11%
2007-06-05 11%提高到11.5%
2007-08-15 11.5%提高到12%
2007-09-25 12%提高到12.5%
2007-10-25 12.5%提高到13%
2007-11-26 13%提高到13.5%
2007-12-25 13.5%提高到14.5%
2008-01-25 14.5%提高到15%
2008-03-25 15%提高到15.5%
2008-04-25 15.5%提高到16%
2008-05-20 16%提高到16.5%
2008-06-15 16.5%提高到17%(一次提高1%,分两步实施)
2008-06-25 17%提高到17.5%(一次提高1%,分两步实施)
2008-09-25 *17.5%下调至16.5%(部分金融机构下调)
2008-10-15 16.5%下调至16.0%
17.5%下调至17.0%(工行等六家银行)
2008-12-05 16.0%下调至14.0%
17.0%下调至16.0%(工行等六家银行)
2008-12-25 14.0%下调至13.5%
16.0%下调至15.5%(工行等六家银行)
2010-1-12 15.5%上调至16%(农村信用社等小型金融机构除外)
2010-2-25 16%上调至16.5%(农村信用社等小型金融机构除外)
2010-5-10 16.5%上调至17%(农村信用社等小型金融机构除外)
2010-11-16 17.0%上调至17.5%
2010-11-29 17.5%上调至18.0%
2010-12-20 18.0%上调至18.5%
2011-1-20 18.5%上调至19%
2011-2-24 19%上调至19.5%
2011-3-25 19.5%上调至20%
2011-4-21 20%上调至20.5%
2011-5-18 20.5%上调至21%
2011-6-20 21%上调至21.5%
2011-12-5 21.5%下调至21%
2012-2-24 21%下调至20.5%
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注:*表示2008年9月25日工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行及邮储银行 存款准备金率暂不下调
表2.法定准备金及超额准备金利率近年变动一览:
时间 准备金存款利率 超额准备金利率
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1993-05-15 7.56% 7.56%
1993-07-11 9.18% 9.18%
1996-05-01 8.82% 8.82%
1996-08-23 8.28% 7.92%
1997-10-23 7.56% 7.02%
1998-03-21 5.22% 5.22%
1998-07-01 3.51% 3.51%
1998-12-07 3.24% 3.24%
1999-06-10 2.07% 2.07%
2002-02-21 1.89% 1.89%
2003-12-21 1.89% 1.62%
2005-03-17 1.89% 0.99%
2008-11-27 1.62% 0.72%
==================================================(完)
--整理 张喜良
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