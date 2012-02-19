分析师看中国央行调降存准率

路透上海2月19日电---中国人民银行日前宣布,将自24日(下周五)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年首次下调.

分析人士认为,此次存准率下调虽是意料之外,却属情理之中,紧绷的资金面有望获得缓解,年内预计还会继续下调3-4次,对金融市场是利好;但央行此前释出的态度均较为谨慎,降息等力度较大的宽松政策料短期难现.

前次存准率下调是在去年12月5日,是近三年来首次调降,下调幅度亦为50个基点.本次下调後,大型金融机构的存准率将调降至20.5%,预计将向金融系统注入资金约4,000亿元人民币.

以下是分析师观点:

--国海证券固定收益分析师 高勇标:

我们认为央行此次下调法定存款准备金率主要基於以下几点.首先,下调法定存款准备金率为平衡流动性需要.由於公开市场到期量较少,中小银行保证金存款补交准备金,逆回购集中到期,新股发行等因素影响,近期资金面全面告急,央行甚至通过逆回购出手干预.此次下调法定存款准备金率有利於资金面迎来阶段性地改善.

第二,下调法定存款准备金率为促进贷款投放.今年1月份,受表外资金和春节因素影响,银行存款增长缓慢,同时银行受贷存比和资本充足率的约束,贷款增长也相对乏力,1月份新增信贷规模明显低於市场之前预期.此次下调法定存款准备金率,有利於缓解流动性,降低市场利率,促使表外资金回流表内,恢复存款正常增长,从而促进信贷投放.

第三,通胀水平加速回落是此次下调的重要前提.我们预计2月份CPI增速将回落至3.3-3.5%,负利率的局面可能很快扭转,这成为存款准备金率再次下调的重要前提.

最後,一季度经济增长可能继续回落,为准备金率下调奠定基础.1月份进出口金额同比增速均出现负增长,虽然1月份数据受春节影响影响较大,尚难以判断真正的内外需情况,但我们也可以看到,PMI指数中的新出口订单指数已经连续四个月低於50%,显示外需仍然较为疲软,而1月份国内粗钢日均产量继续下降,说明房地产和汽车等终端行业还没出现明显改善.总之目前内外需弱势的格局仍在延续,并且在一季度继续趋弱的可能性比较大.

对债市的影响:降准预期兑现,资金面改善,市场信心得到提振,将推动债市收益率出现明显回落.此次准备金率下调预期得到兑现,使得资金面重回相对宽松的环境,前期受资金影响较大的短端收益率将出现明显下降,并带动长期利率小幅下行.

对未来政策的判断:总体来看,此次准备金率再次下调,是去年12月以来货币政策预调微调的延续,未来准备金率还有下调空间,但货币政策大幅放松的可能性不大.从中期来看,我们认为由於新增外汇占款趋势性减少,以及公开市场到期量偏低,央行将不得不被动下调存款准备金率来释放市场流动性,但从央行四季度货币政策执行报告中提出的"保持银行体系流动性处於适当水平,合理引导货币市场利率"来看,资金面大幅放松的可能性不大.另外全球流动性宽松格局延续、原油价格上涨压力和国内资源品价格改革等导致中长期通胀压力加大,进一步制约货币政策大幅放松的可能性.

--兴业银行首席经济学家 鲁政委:

这次下调存准是符合预期的,虽然春节前未调降,但近期流动性紧张说明下调存准仍有必要.推测可能一月外汇占款为正但投放数量可能不及财政存款增加,政策打开未来多次下调通道,央行将根据流动性情况适时调降存准率,但政策放松力度央行还是会控制,也不会放的特别宽松,短期内降息还是不可能.

--第一创业证券执行总经理 万晓西:

大家都等了一个多月了,主要是两个目的:增加信贷投放、缓和流动性.2月前几天四大行信贷投放只有300亿元,这太低了,肯定难以支持实体经济,这也表明1月新增信贷偏低,春节因素并不是最重要的,主要还是银行放贷能力和贷款需求不足,因此央行选择继续下调存准率;但政策效果还很难说,需要进一步观察.

--宏源证券债券高级分析师 何一峰:

准备金率的下调是很有必要的,因为周五银行间资金面非常紧张,已经紧张到了不得不通过逆回购来缓解的程度.从时点来看,有点超出市场的预期,属於意料之外情理之中.央行去年年底下调存准率後,市场普遍预计在春节之前还有必要下调一次,但央行并没有在这样的时刻进行下调,市场随即对降准预期进行修正.不过,降准的必要性始终都是存在的.如果不降准,资金面会出现很大的问题.最坏的情况也必须在3月份降准.但是实际的时点是在2月下旬,这个时点应当说是在情理之中的.

货币政策方面,现在说完全的转向还言之过早,央行目前仍然是很谨慎的态度.政策基调并没有变,更多的还是预调微调,包括到国务院层面基调也仍是稳健的货币政策.所以政策全面放松的时点还没有到,未来是否会继续下调准备金率取决於外汇占款的情况,及输入性通胀的压力,包括美国、欧洲的量化宽松和(国际)油价因素.同时,通过资金面、通胀来判断降准会更为清晰.

降准对债市肯定是一个大的利好.为缓解流动性压力,央行周五做了逆回购,从这个时点看,大家很难想象过了一天就降准了.也就意味着这次降准对於债市而言是超预期的,所以影响会比较大.前期债市的调整会很快得到修复,之前10年期国债一路从3.38%的水平调整到了3.56%,降准後至少回到3.5%以下的概率还是比较大的.信用债得到的利好就更多一些,收益率下降空间还要更大.

下周发行央票的概率比较大,这是央行一贯的做法,如果放了一点,一定会收一点.发行收益率应该不会动.现在已经降准了,如果央票发行收益率动的话,对市场释放的信号可能会具有误导性.更乐意选择发行量较少,而把利率维持在目前的水平.

--银河证券资深分析师 任承德:

这次调存准,感觉十分突然.周五已紧急搞了一次逆回购,理论上降存准可以晚个一两周,所以我感觉这次调存准的背後,不能用常规思路去理解.我的理解是这是央行放松银根的一次重要信号.

目前对股市投资者而言,大家纠结的是大盘有没有可能二次探底,许多人对未来的信心还不是很足.这次降存准,对市场信心恢复是一个很清晰的信号,短期大盘将走强,越过半年线是大概率事件.

--海通证券首席经济学家 李迅雷:

本次下调存准率在预期之中,这源於市场资金面紧张,今年作为流动性供给来源的央票到期比较少,外汇占款增长也不如往年.预计今年存准率还有下调3-4次.

关於经济预期,央行较为谨慎乐观,但工信部对工业增加值预期较低,商务部门对进出口的预计也比较低,我觉得央行M2今年14%的增速要实现可能有一定难度.

经济面的变数使得今年後续政策放松还是相机决策的过程,若经济太差还不排除实行投资刺激.

--国泰君安固定收益研究主管 周文渊:

在时间点上超出预期.源於近期银行系统资金紧张.第一是逆回购到期,第二是整个1月份的M0回到银行系统,导致新增上缴存款准备金规模很大,两项原因叠加,造成资金面紧张.另外有传闻二月份有些大国企上缴红利,使银行系统中的企业存款变成财政存款.另外存准率调整还有个原因是,二月份CPI可能下滑比较快,央行的(调整)空间比较大.

下周央行可能会重新启动央票,一年期央票利率下调的话,债市收益率下行可以维持.利率债受到利好刺激.十年期国债可能到3.4%的水平.低评级信用债(收益率下跌)的趋势还可以延续.

--第一创业证券研究所执行所长 王皓宇:

本次央行下调存款准备金率是非常重大的转变,表明央行始于春节前的比较强硬的态度发生了转变,流动性实质性宽松会提前到来.

物价将实质性回落让央行逐渐摆脱CPI(居民消费价格总指数)的桎梏.1月天气和春节等因素导致CPI比较高,不具备下调存准的条件;我们近日抽查了若干城市的猪肉价格,回落还是比较明显的,预计2月的CPI会下来,未来半年出现反复的概率也比较低.

看到的情况就是春节前资金非常紧,回购利率上很多,央行也没有下调存准;最近资金面不算非常紧,存准却下调了.

这个转折对权益和债市都是利好.回购利率上涨的态势会扭转,未来半年,央行应该都会考虑流动性的问题,回购利率有望节节走低.

--国海证券宏观经济分析师 邹璐:

基本符合我们前期的判断,上周银行补缴存款准备金,把银行间利率一下拉上去了.当时就考虑是否可能降准,央行还是做了逆回购.逆回购肯定不会是解决问题的好办法,逆回购一到期,又加大资金波动,降准是必然的趋势.

此次降准,是在外汇占款维持较低、央票到期有限制约基础货币的形势下的必然趋势.降准後有望提升银行超储率,并逐渐提升货币乘数,利於存款及信贷的增长,并利於M2保持稳定.预计2、3月信贷增长将较好,利於流动性改善.估计2月份初的外汇占款也比较低.

此次降准约释放4,000亿元流动性,有利於缓解短期银行间市场资金紧张局面.考虑到未来外汇占款下降趋势及央票到期仍有限,我们认为未来仍有望继续下调存准率,下次的时点预计在二季度.

--申银万国首席宏观经济分析师 李慧勇:

此次下调存准基本符合预期,主要是由於今年的三大变化:首先是由於今年正回购及央票到期量大幅下降,其次是由於外汇占款下降,以及今年"稳增长"所需资金量的需求.

此次下调存准选择了在24日开始,是个好的时间点,是为了满足3月之後的资金需求,与季节性生产投资旺季相吻合,满足了春节之後企业开工、项目投资的资金需求,与稳增长的目标一致.

预计中国央行今年全年还会下调存准至少三次,但降息的空间不大,可能会有一次.

**相关背景**

--中国央行称,2012年M2增长目标为14%,虽较去年实际增速13.6%略有增长,但与2011年央行设定的当年16%左右增速目标相比,回落2个百分点.货币政策透露出些许紧意.虽然经济下行压力渐趋明显,不过货币政策放松的步伐却未如预期般加快,反倒处於"停-看-听"状态,显见监管层的谨慎.

--中国证券报援引消息人士透露,由於资金面告急,央行17日以数量招标方式针对部分公开市场一级交易商开展了七天期逆回购操作,利率为5.18%,规模不详.

--中国1月社会融资规模不足一万亿元,较上年同期骤降8,001亿元.分析师称,除假期因素,监管指引、贷存比限制及表外融资额受限等是1月融资规模减少的主因.

--中国1月人民币新增人民币贷款仅为7,381亿元 ,远低於预期的"万亿大关",除了春节假期导致工作日偏少的因素外,银行在存贷比限制下,难以"大展拳脚"亦是重要原因.

--中国人民银行2011年第四季度货币政策执行报告显示,2011年年末,金融机构超额准备金率(超储率)为2.3%,连续两个季度回升,显示银行体系流动性持续向好.

--中国央行表示,今年要坚决守住不发生系统性、区域性金融风险的底线,深入研究降低系统重要性金融机构风险的政策措施,完善风险处置和清算安排.

--发稿 上海中文部; 整理 曾菱; 审校 丁淑琴

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