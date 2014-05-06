中国财务公司协会会长呼吁对行业定向降准--报载

路透上海5月6日 -在重申稳健货币政策基调下，中国央行上月对县域银行实施定向降准，另一存款类机构--财务公司也提出类似诉求。21世纪经济报道周二引述行业协会会长张华称，希望监管部门下调财务公司存款准备金率，降幅至少一半。

“我们希望有关监管部门能从支持实体经济角度出发，从财务公司的特征出发，将行业的存款准备金率从目前的15%-16%水平调整到我们预期的5%-8%。”张华表示。

他并预计，若上述定向存准调整成功，新释放的资金量将达3,000亿元人民币。

此前，中国央行自4月25日起下调县域农村商业银行人民币存款准备金率2个百分点，下调县域农村合作银行人民币存款准备金率0.5个百分点，两者分别执行16%和14%的准备金率。

21世纪经济报道并称，今年一季度末，中国获批开业的财务公司共184家，较年初新增八家；同期，财务公司行业表内外资产达到4.32万亿元。

值得关注的是，在4.32万亿表内外资产规模中，表内资产规模甚至较年初下降2.98%，表内贷款达1.1万亿元，占中国境内各金融机构贷款的1.46%。财务公司表外业务规模已超过表内贷款业务规模。此外，委托贷款占总体贷款规模达到了3%。

不过央行副行长刘士余对定向降低财务公司存款准备金率持保留态度。报导援引他的话称，财务公司2万多亿表内存款，1.1万亿贷款再加上1万多亿表外资产，表外业务增长过快一定程度上存在规避监管的行为。

财务公司呼吁定向差别化降低存款准备金率，是个老命题。早在今年“两会”，五矿集团副总裁李福利就提过此类提案，希望降低5-7个百分点。

截至2013年末，财务公司按照15%的存款准备金率缴存存款准备金约2,668亿元。

人民日报同日报导提供数据显示，今年一季度，财务公司全行业实现利润总额160.64亿元，同比增幅24.22%；期末贷款规模1.14万亿元，比年初增长2.48%，行业平均资本充足率28.36%。(完)

(发稿 李宏薇；审校 曾祥进)

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