11月末中国外汇储备创33个月新低 因美元走强及资本外流

路透北京12月7日 - 中国11月末外汇储备创33个月新低，黄金储备亦为四个月低点。分析人士指出，美元走强导致外储中的非美元资产贬值，再加上中国资本外流，成为11月外储减少的主要原因，预计外储未来可能续降。

中国央行周一公布，11月末中国外汇储备为3.44万亿美元，低于10月末的3.53万亿美元；官方储备资产中黄金储备为595亿美元，亦低于10月末的632.6亿美元。

招商证券首席宏观分析师谢亚轩分析称，中国外汇储备中非美元资产约占三成以上。而11月以来美元指数上涨3.4%，非美元资产汇率波动带来300-350亿美元的汇率计值损失；另外，资本外流亦导致外汇储备减少。

“美联储政策收紧，11月以来新兴经济体都出现了资金外流，中国也不例外。”他指出，“11月的数据比较清楚地反映了市场状况。”

中国金融期货交易所首席经济学家赵庆明则提到，外储余额的变动主要受四个因素影响：外汇市场的买卖、汇兑折算、投资损益和划拨投资收益给财政部。

对于黄金储备减少，他指出，美元走强造成黄金价格下跌，进而导致黄金储备的价值减少。

“美元要升值，减少一点黄金储备也能理解。”中国社科院世经政所国际金融研究室副主任肖立晟称，未来外储减少还会再持续两三个月，也可能更长时间。

央行数据并显示，11月末基金组织储备头寸减至45.96亿美元，特别提款权减至101.79亿美元，其他储备资产增至3.96亿美元。

美元指数.DXY11月上涨逾3%，年内涨幅则逾一成，且最新的美国非农就业数据乐观亦强化了美国将很快升息的可能性。（完）