11月末中国外汇储备创33个月新低 因美元走强及资本外流

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--1月20日
路透1月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.8858人民币)
路透北京12月7日 - 中国11月末外汇储备创33个月新低，黄金储备亦为四个月低点。分析人士指出，美元走强导致外储中的非美元资产贬值，再加上中国资本外流，成为11月外储减少的主要原因，预计外储未来可能续降。
中国央行周一公布，11月末中国外汇储备为3.44万亿美元，低于10月末的3.53万亿美元；官方储备资产中黄金储备为595亿美元，亦低于10月末的632.6亿美元。
招商证券首席宏观分析师谢亚轩分析称，中国外汇储备中非美元资产约占三成以上。而11月以来美元指数上涨3.4%，非美元资产汇率波动带来300-350亿美元的汇率计值损失；另外，资本外流亦导致外汇储备减少。
“美联储政策收紧，11月以来新兴经济体都出现了资金外流，中国也不例外。”他指出，“11月的数据比较清楚地反映了市场状况。”
中国金融期货交易所首席经济学家赵庆明则提到，外储余额的变动主要受四个因素影响：外汇市场的买卖、汇兑折算、投资损益和划拨投资收益给财政部。
对于黄金储备减少，他指出，美元走强造成黄金价格下跌，进而导致黄金储备的价值减少。
“美元要升值，减少一点黄金储备也能理解。”中国社科院世经政所国际金融研究室副主任肖立晟称，未来外储减少还会再持续两三个月，也可能更长时间。
央行数据并显示，11月末基金组织储备头寸减至45.96亿美元，特别提款权减至101.79亿美元，其他储备资产增至3.96亿美元。
美元指数.DXY11月上涨逾3%，年内涨幅则逾一成，且最新的美国非农就业数据乐观亦强化了美国将很快升息的可能性。（完）
(发稿 孙琦子/李文科; 审校 张喜良)
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