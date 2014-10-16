中国9月末外储下降反映央行有意减少外储资产--澳新银行

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透北京10月16日 - 中国央行周四公布三季度末外汇储备余额较上季度末回落，且低于路透调查预估。澳新银行据此认为，中国外汇储备意外下滑反映央行有意减少外汇储备资产，从而导致了人民币汇率走强。
“中国央行似乎卖出了美元储备，这表明了央行减少外汇储备资产的意图。此举亦导致了人民币汇率的走强，以及国内和离岸人民币汇差的扩大。”澳新银行最新报告称，未来人民币汇率可能变得更加波动。
中国央行数据显示，三季度末外汇储备余额为3.89万亿美元，较二季度末的3.99万亿美元回落。路透调查预估为4.07万亿美元。
不过在华侨银行看来，外汇储备的减少并不令人感到意外。华侨银行认为，外储减少主要有三个原因：第一，这显示出外币持有形式发生改变。“由于人民币单边升值预期改变，企业和散户投资者更愿意持有外币存款。”该行最新研究报告称，这同中国“藏汇于民”的计划相一致。
第二，外储下降还由于央行汇市干预的减少。今年以来，央行出手干预的兴趣变小，从而导致外汇储备积累步伐放慢。
第三，美元升值造成的估值因素或亦带来了影响。美元指数.DXY第三季度大幅上涨7.7%，美元的全线反弹可能导致非美元资产在转换为以美元计价后，其价值下跌。
“总而言之，我们并不担心中国外汇储备的下滑。”华侨银行表示。
央行同时还公布，9月新增人民币贷款8,572亿元，高于此前路透7,300亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)CNMSM2=ECI同比增长12.9%，亦略高于此前路透12.8%的调查中值；9月社会融资规模为1.05万亿元人民币，比去年同期少3,598亿元，但比上月多945亿元。
澳新银行称，由于房地产市场疲弱，影子银行规模不断减弱，同时对信贷的真实需求仍然保持低迷。
“展望未来，我们认为中国可能进一步放松货币政策，不能排除下调存款准备金50个基点，甚至降息25个基点的可能性。”该行表示。
华侨银行观点则相对乐观，“在我们看来，9月融资和信贷数据整体积极，这应能缓解市场对于（中国经济）短期硬着陆风险的担忧。”该行称，相对稳定的中长期贷款需求，可能会给中国经济短期增长前景提供支撑。
路透获得的央行官员在数据发布会上的评论预计，未来货币供应量仍会保持平稳增长，M2增速仍会稳定在13%左右的目标区间，而随着经济总量增加和经济潜在增速放缓，未来货币信贷增速可能总体会趋于下降。（完）
(发稿 侯向明； 审校 曾祥进)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透香港4月28日 - 中国民营投资公司--中国民生投资有限公司周五称，在香港发起成立规模为150亿美元的“一带一路”海外投资基金，目前已获得10多间机构参与。
路透香港4月28日 - 中国鞋履零售商--百丽国际周五宣布，私募基金高瓴资本及鼎晖投资牵头的财团提出现金要约并私有化公司的建议，每股收购价6.3港元；该交易对百丽国际估值约为68亿美元（约531亿港元）。