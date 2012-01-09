"贷存比不能超过75%"是否已无存在基础？

* "拉存款"的巨大痛苦引发业界思考

* 贷款创造存款理论质疑贷存比设限75%合理性

* 金融环境变化令该指标已不具基础

* 但修订法律条款路途漫漫

记者 毕晓雯

路透香港1月9日电---贷存比不能超过75%的硬性约束,令追求业务扩张的中国银行业陷入前所未有的"存款饥渴症".对此,分析人士普遍将其归咎於法定存款准备金率过高、理财产品旺销以及外汇占款减少等因素.

不过,新年伊始出版的一本理论书籍--《第一排:中国金融改革的近距离思考》中的观点,却让业界有机会反思:是否商业银行法设定的"贷存比(贷款/存款)不得超过75%"的条款原本就不合逻辑?

以"贷款创造存款"作为全书的理论基础,该书作者央行官员孙国峰在书中提出他对货币基本理论的思考,包括贷款的创造不用依靠超储、贷存比设限75%并不合理,以及结构性流动短缺框架有利於央行调控流动性等.

"随着环境的变化,实践中的确存在法规已不适合实质操作的情况.思考-质疑-争论-共识,再到提出修改,这是一个漫长的过程."中银律师事务所高级合伙人王文彬称.

无独有偶,该书显示,孙国峰最早於1995年便提出了"贷款创造存款"这一理论,并在当时引起广泛的关注与争论.他本人在前言中则表示,近年来,国际及国内的金融环境已发生了巨大的变化,但大家的理论研究仍被传统的"存款创造贷款"所束缚,并对现实操作造成了许多的困惑.

孙国峰认为,按贷款创造存款理论,银行的100元贷款一定会创造出100元的存款;如果非要按贷存比不能超过75%来操作,就意味着认同75元的贷款能创造出100元的存款,这岂不是不合逻辑?

而现代金融的发源地,包括美国、欧洲香港等都没有在银行法中明确例出贷存比要求.以美、欧为例,其银行体系贷存比都高於100%.2010年末,美国商业银行提供信用总额9.21万亿美元,存款7.89万亿美元,贷存比117%;欧元区金融机构贷款余额12.27万亿欧元,存款余额10.80万亿欧元,贷存比114%.

而以外生性资金流入为主的香港为例,其银行体系贷存比也长期维持在85%左右.

王文彬指出,中国金融改革是从计划体制逐渐过渡到市场化的过程,接受现代金融理论也是一个过程,"改革需要逐渐推动".

**贷款创造存款**

"孙国峰的理论开启了信用体系下银行经营的最大想象,即任何一家银行,只要能获得金融牌照,不要一分钱就能开展贷款业务."中国投资公司副总经理谢平的点评相当简明.

金融界人士都不会忘记2009年信贷总投放近9.6万亿元的疯狂"大跃进",其中3月份单月新增贷款就高达1.89万亿元,可谓空前绝後.

"如果不是贷款即刻便创造了存款,都不可想象如何21个工作日能放出如此天量的贷款.如果不加限制,商业银行一个月创造出10万亿贷款都是可以做到的."一位国有银行高层对此评论称.

试想,如果按"货币金融学"鼻祖米什金的货币创造多银行模型,从A银行到B银行、C银行……,没有一年半载怎麽可能创造出来这麽多货币.

而回顾从贝壳到黄金,再到今天的货币创造历程,就很容易理解孙国峰提出的这一规律:在实物货币时代,存款创造贷款;在实物货币和信用货币混合的时代,存款创造贷款和贷款创造存款同时存在;在当前纯粹的信用货币时代,只有贷款创造存款.

"由此来看,中央银行采取各种办法限制商业银行资产负债表的扩张,防止贷款的失控,确保金融为实体经济服务,就显得多么重要."上述银行官员称.

2003年12月的一个下午,31岁的孙国峰就曾在哥伦比亚大学米什金教授的办公室里,与这位货币金融学的世界级泰斗就货币的派生问题深入讨论了三个多小时.最终米什金承认,他在风靡全球的"货币金融学"教科书中所举的例子是错误的,至少对於解释货币创造的理论是不必要的,将在修订教科书中予以删除.

**贷存比设限75%不合理**

分析央行报表,不难看出,货币创造的两大渠道分别为外汇占款和贷款.其中,外汇占款央行并不能控制,只能被动地通过对冲手段控制其规模;而贷款,就成为可控的货币创造渠道.

"分析过去货币创造的构成,十分巧合的是外汇占款和贷款的贡献比例大概也在25:75.因此,这也能解释为何去年以来大家都感觉到流动性特别紧张."华创证券宏观经济分析师华中炜称,"这是因为外汇占款做为外生性存款,过去其源源不断地流入很好地补充了商业银行的负债方,令整体的贷存比恰好低於75%."

不过,去年以来,随着外汇占款的连续下滑,外生性的存款流入不断减少,银行体系对流动性紧张日益感到紧张."因为,75元的贷款只能产生75元的存款,不可能产生100元的存款.在(贷存比设限75%)这个要求下,商业银行的运作空间必定越来越小."他称.

"对中国来说,如果外汇占款减少是一种趋势,那麽,放宽贷存比就一定是政策必须的选择."华中炜称,"这也是在贷款创造存款理论下,可以分析出的又一货币政策的必然走向."

也许不是巧合,银监会原定於今年1月1日起实施的"商业银行资本管理办法"和"商业银行流动性管理办法"都没有按时推出,有消息指具体日期已无限期押後.在流动性管理办法中,明确列入的条款就有"贷存比不得超过75%".(完)

--审校 张喜良

路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。