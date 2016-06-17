中国正在研究对外投资快速上升是否给外储带来压力等问题--商务部（更新版）

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路透北京6月17日 - 中国商务部周五表示，中国对外投资总体是正常的，今年对外投资规模按照常规统计数字会超过利用外资的规模；正在研究对外投资短期快速上升是否会影响到外汇储备和国际收支平衡等问题。

商务部发言人沈丹阳在例行新闻发布会上并称，中国5月对美出口同比下降6.5%，拉低当月整体出口增速1.2个百分点；对美出口下降主要因为美国市场需求不旺、来自其他同质经济体的出口竞争进一步加剧。

“针对个别的、短期的对外投资增速快速增长引发的购付汇需求剧增，有人担心可能过度加大外汇储备和国际收支平衡的压力，这些短期内是否会造成一定风险我们正在研究，并在考虑是否针对性地采取一些监管措施加以防控。”沈丹阳称。

他指出，虽然近期一些市场媒体分析对外投资增速存在一些异常因素，但总体上是正常的，是乐见其成的好事，未来这个增长还会继续；同时利用外资在部分领域有所下降，但降幅基本在意料之中。

“目前看来，这些都不是主流问题。主流问题总体上是正常的，而且今年对外投资规模按照常规统计数字会超过利用外资的规模。”他说。

商务部数据显示，5月中国实际使用外资（FDI）金额567.7亿元人民币（折88.9亿美元），同比下降1%；1-5月实际使用外资金额3,435.5亿元（折541.9亿美元），同比增长3.8%。

同时，5月中国境内投资者对外非金融类直接投资(ODI)为876.1亿元人民币（折134.4亿美元）；1-5月累计ODI为4,792.6亿元人民币（折735.2亿美元），同比增长61.9%。截至5月底，中国对外非金融类直接投资累计高达6.1万亿元人民币（折9,365.6亿美元）。

中国5月出口延续跌势且跌幅超预期，进口则在低基数和内需改善之下表现强劲，跌幅缩窄至19个月最小。以美元计价中国5月出口同比下降4.1%；进口同比微降0.4%，路透调查预估中值分别为下降3.6%和下降6%。

沈丹阳在发布会上并称，美国商务部向华为公司发出行政传票，要求其配合出口管制调查，中方对此表示关注，希望美方能够公平、公正地展开调查。

至于今年前几个月中韩贸易规模略有下降，沈丹阳指出，这主要是受国际市场需求低迷导致的商品价格下降，中韩两国经济结构调整形成的短期需求变化，以及相关国家货币汇率波动等因素的影响；对今年下半年中韩贸易进一步增长是看好的，对中长期前景充满信心。

中韩自贸协定去年6月1日签署，并于去年12月20日正式生效实施，双方去年12月20日和今年1月1日短期内实现了两次降税。中方两次降税共涉及全部税目92%的产品，20%的产品实现了零关税。韩方两次降税涉及全部税目93%的产品，50%的产品实现了零关税。（完）

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