存准率激活中国股市 但经济放缓阴霾难散

* 存准率下调激励沪综指大涨2.3%,创逾一个月最大涨幅

* 经济增长持续放缓堪忧,政策放松力度仍不足够

* 大盘冲高受阻,短线或重陷区间振荡格局

* 熊市思维将修正,投资者注意力或转至企业业绩

作者 李然/林琦

路透北京12月1日电---中国股市近两日的"蹦极"行情让投资者可谓经历大悲大喜.从昨日重挫逾3%,到今日劲扬2.3%,股市拨云见日的背後,正是市场寄予厚望的存准率下调这一"强心剂".

不过,宏观政策放松信号虽然耀眼,但仍难以驱散经济增长继续放缓的阴霾.沪综指冲高近3.9%後最终缩减涨幅,或许也预示着,希望-绝望-希望的轮回後,投资人仍将面临漫长等待的煎熬,大盘短线或重陷区间振荡格局.

分析人士认为,在历经大盘11月振荡下行和周三意外大跌之後,市场信心萎靡不振.经济增长放缓大势下,50个基点的存准率下调力度并不足够,经济要见底回升仍需存准率密集下调,或出台一些刺激需求端的政策,但是现在尚难看到推出可能.

"市场前期这麽跌,人气不会那麽快就恢复.昨天大跌、今天报复性上涨、明天走势就可能出现分化,应该不会再有那麽大幅度的上涨了."华泰证券分析师周林并认为,市场信心还需要一段时间的振荡盘整才会逐步恢复.

中国人民银行周三晚间宣布,从12月5日(下周一)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点.其後全球主要央行亦宣布同意降低受困的欧系银行美元贷款成本,来防止欧债危机演变成全面信贷危机,提振隔夜欧美股市劲扬.

中欧基金一分析师认为,中国央行在年末资金面整体紧张的背景下向市场释放有力信号,预计此举将释放银行存款准备金4,000亿元人民币左右,流动性将有所好转,对股市形成利好.但预计在反弹过後,市场又将会重新审视经济,反弹後或继续进入区间震荡格局.

沪综指.SSEC今日收报2,386.86点,大涨2.29%,创逾一个月最大单日涨幅;但股指冲高至2,420点上方时遭遇明显卖压,令升幅缩窄.今日上海A股成交额增逾三成至947亿元;上证金融地产行业指数.SSEFN收涨3.51%.

而亚洲周边市场亦齐齐走高.日本股市日经指数.N225飙升1.9%至两周高点,韩国综合股价指数.KS11收涨3.72%创近四周来最高收盘位,新加坡海峡时报指数.FTSTI劲升2.3%,而香港恒生指数.HSI收盘更是大涨5.63%.

**地产及金属板块表现亮眼**

货币政策拐点显现,此前备受压抑的板块自然不甘寂寞,地产和金属类股今日均揭竿而起,成为引领大盘反弹的生力军.

国泰君安分析师李品科在研究报告中指出,货币信贷宽松将有效促进销量的上升,地产股明显受益.开发商资金压力将缓解,开发贷和按揭贷款紧张的现象将缓和,而且新开工量可能会回升,以缓解未来供应紧张.

"地产股将逐步迎来春天,建议积极配置."他称.

地产股龙头万科A(000002.SZ)收盘大涨4.67%,而保利地产(600048.SS)亦飙升5.65%.

中国货币政策总体放松,及各国央行联手行动,无疑也让铜铝等大宗商品盼来利好.上海期交所期铜一度全线涨停,期铝期锌亦大幅上涨,股市亦有联动反应,铜陵有色(000630.SZ)以涨停作收,江西铜业(600362.SS)收扬6.1%.

但本应直接受益於调降存准率的银行股涨势稍逊.工商银行A股(601398.SS)收高2.15%,但远不及其H股(1398.HK)10.67%的涨幅.

中金公司研究报告分析称,政策放松信号可能会降低同业市场的利率水平,从而对增量同业资产的收益率产生负面影响;此外,货币政策微调的大背景下,银行的贷款定价能力将有所回落.因此动态来看,准备金率下调对净息差的影响偏负面.

而此前受电价上调预期逆势大涨的电力股今日则因利好出尽出现整体回落.华能国际(600011.SS)收跌1.65%,华电国际(600027.SS)亦挫低1.3%.

发改委昨日宣布12月起上调电价,同时对电煤实行临时价格干预.宏源证券分析指出,电价上调将阶段性缓解煤电矛盾,有利如中国神华(601088.SS)等煤电一体化企业.该股今日大涨2.6%.

**投资者注意力将转至企业业绩**

不过,股市大涨,仍掩盖不了中国经济继续放缓这一隐忧.分析人士指出,经济放缓趋势已经确立,在苦苦等待的政策松绑出现明确信号之後,市场的熊市思维可能告一段落,呈现理性回归过程,但若就此出现反转也不现实,预计市场焦点可能将重新回到企业业绩面.

周四早间公布的中国官方和汇丰制造业采购经理人指数(PMI)双双降至50%下方,显示经济增速继续放缓.汇丰(HSBC)PMI终值大降至47.7%,官方PMI降至49%,是近三年来首次不足50%.

"中国股市是政策市,三年来央行首次调降存准,的确释放了政策拐点的信息,也对於市场非理性的心理做出一个修正."湘财证券分析师陈钢并认为,经过昨日大跌和政策面改善的情况下,市场短线再创新低的可能性已经较小.

他并表示,深圳证交所已对创业板退市制度公开徵求意见,如获得通过,创业板、中小板估值较高的情况将会有所改变,投资者关心的焦点会重新回到蓝筹、业绩好的股票上来.

为推动股市规范、健康、稳定发展,深交所上月末就完善创业板退市制度公开向社会徵求意见.新规增加了多次受交易所谴责等退市条件,并缩短净资产为负等部分退市条件的退市时间,加快退市速度.

宏源证券研究报告认为,本次政策操作主要是经济运行、特别是外汇占款负增长倒逼的结果,本质上是对冲操作,对市场流动性改善有限;配置上则更看好是业绩有保证的成长股,"短期不要对周期股盲目乐观,其盈利会令人失望."

华泰证券周林亦表示,业绩会成为下一阶段的市场焦点,一些受国家规划重点扶持的产业将会有较好机会,而受惠于下调存准率的银行股"估值确实便宜,但还会面临再融资等压力,不会像新兴产业股票涨得那麽凌厉."(完)

--审校 张喜良

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