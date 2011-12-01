中国未来12个月将下调存准率约2个百分点--申万

路透北京12月1日电---中国央行三年来首次下调存款准备金率,申银万国证券发布研究报告指出,考虑到外汇占款很有可能继续下降、银行流动性紧张格局还需要对冲,预计准备金率不久之後仍将下调,预估未来12个月的下降幅度在2个百分点左右.

报告并表示,此次下调准备金率主要是为了对冲偏紧流动性,是在结构微调之後货币政策总体放松的信号.这次准备金率下调时间早于预期,印证了宏观调控的重点已经开始从通货膨胀转向稳定经济增长.

报告分析指出,央行之所以选择此时下调准备金率,是由於近期资金流出迹象明显,加剧了流动性紧张,加上公开市场到期量少,这两个原因均导致部分银行资金流动性紧张.另外,经济呈现加速下滑迹象亦促使央行提早出手.

欧债危机引发热钱回流欧美,令中国10月外汇占款惊现近四年来首次下降.;同时,数据显示,12月仅有800亿元票据和正回购到期.

中国人民银行周三宣布,从12月5日(下周一)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,上次下调存款准备金率是在2008年12月25日.在最近一轮货币紧缩周期中,存款准备金率一共上调12次至21.5%的历史高位.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 林高丽

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