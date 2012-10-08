金融机构对中国10月降准预期仍存 但有所降温

中国证监会称上市公司非公开发行股票数量不得超过总股本的20%（更新版）
路透北京2月19日 - 中国证监会周末表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月，但并购重组发行股份购买资产部分的定价则继续执行重组办法有关规定。
路透北京10月8日电---第10期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示,受访金融机构对中国央行10月调降存款准备金率的预期仍存,但有所降温,降息预期亦再度淡化.而债券收益率近来大幅走升,以及流动性预期相对改善,使得看多债市相对增加,市场也提前有体现.
逾九成受访金融机构固定收益部门认为,央行10月将维持一年期存款基准利率3%不变;且除保险机构外,所有银行和券商机构均一致认为央行10月不会降息.
不过,10月中国公开市场庞大逆回购到期等因素带来的资金缺口,以及中国经济本身的低迷,使得参与机构仍期许央行会降准备金率,但这一预期已略有减弱.
逾五成参与机构认为,大型存款类机构法定存款准备金率在10月将会调降一次,这较上期展望时下降两成.
中国央行今年以来已两度降息,并两次调降存准率.此前一次降息时间为7月6日;最近一次降准时间则为5月18日.
近来中国债券收益率大幅走升,以及投资者度对资金面预期相对改善,使得看多债市的参与机构增加,但该预期效应自9月中下旬来就开始有所体现.调查显示,中国10月末10年期国债收益率估值料为3.44%,较9月末下跌1个基点(bp).
第10期展望调查共有30家机构参与.其中,银行类参与机构15家,包括中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)、农业银行(1288.HK)(601288.SS)和中国银行(3988.HK)(601988.SS)等五家国有银行.
证券类参与机构仍为中金公司和中信证券(600030.SS)(6030.HK)等九家,保险类参与机构有人寿资产等五家,基金类参与机构还是中银基金一家.
汤森路透於2012年推出中国固定收益市场展望调查,频率为每月一次.调查共涉及八大系列19个关键性指标,包括基准利率、准备金率、回购利率、Shibor,以及国债、金融债和信用债收益率,从而可以定量呈现中国固定收益市场的未来变化趋势.(完)
--发稿 钟华; 审校 张喜良
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