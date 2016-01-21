过度降准不利稳汇率 6000亿元中期流动性有替代降准作用--中国央行专家

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京1月21日 - 中国央行研究局首席经济学家马骏称，春节期间流动性需求的季节性特征使得央行倾向采用短中期流动性管理工具；6,000亿元人民币以上中期流动性有替代降准的作用,而过度降准不利稳汇率。
根据马骏发给路透的文章称，市场不必要过多的解读央行用了哪些工具组合，而是更应该看短期利率的走势，尤其是7天回购利率的走势。此外，中期借贷便利(MFL)利率的降低也体现出央行进一步引导融资成本下行的努力。
“如果过度采用降准的措施，可能导致对短期利率过大的下行压力，不利于稳定资本流动和汇率。”他称。
中国央行召开商业银行座谈会部署春节前后银行体系流动性管理工作，称对于中期流动性需求，央行将通过分别开展中期借贷便利（MLF）、常备借贷便利（SLF）、抵押补充贷款（PSL）等操作安排6,000亿元以上资金予以支持。
人民币兑美元即期今年以来贬值1.3%，面对较大资金流出压力，监管层努力采取措施稳定市场预期。（完）
(发稿 马蓉；审校 沈燕/黄凯)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)