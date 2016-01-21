过度降准不利稳汇率 6000亿元中期流动性有替代降准作用--中国央行专家

根据马骏发给路透的文章称，市场不必要过多的解读央行用了哪些工具组合，而是更应该看短期利率的走势，尤其是7天回购利率的走势。此外，中期借贷便利(MFL)利率的降低也体现出央行进一步引导融资成本下行的努力。