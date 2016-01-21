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中国财经 | 2016年 1月 21日 星期四 10:21 BJT

过度降准不利稳汇率 6000亿元中期流动性有替代降准作用--中国央行专家

路透北京1月21日 - 中国央行研究局首席经济学家马骏称，春节期间流动性需求的季节性特征使得央行倾向采用短中期流动性管理工具；6,000亿元人民币以上中期流动性有替代降准的作用,而过度降准不利稳汇率。

根据马骏发给路透的文章称，市场不必要过多的解读央行用了哪些工具组合，而是更应该看短期利率的走势，尤其是7天回购利率的走势。此外，中期借贷便利(MFL)利率的降低也体现出央行进一步引导融资成本下行的努力。

“如果过度采用降准的措施，可能导致对短期利率过大的下行压力，不利于稳定资本流动和汇率。”他称。

中国央行召开商业银行座谈会部署春节前后银行体系流动性管理工作，称对于中期流动性需求，央行将通过分别开展中期借贷便利（MLF）、常备借贷便利（SLF）、抵押补充贷款（PSL）等操作安排6,000亿元以上资金予以支持。

人民币兑美元即期今年以来贬值1.3%，面对较大资金流出压力，监管层努力采取措施稳定市场预期。（完）

(发稿 马蓉；审校 沈燕/黄凯)

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