中国降准不代表政策转向--兴业证券

《信报》：不怕一万只怕万一 欧局难测资金避险
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路透北京2月20日电---中国兴业证券最新研究报告指出,中国央行此次降准时点略超预期,主要因系统性资金紧张倒逼所致,是被动救市,并不能代表货币政策转向,预计後期流动性改善仍将缓慢,而地方投资热将加剧调控难度.
报告指出,2月份的超储规模仅增加1,000亿元人民币左右,即使现金大量回流,流动性仍然面临较为紧张的局面.15日以来,由於中小银行补缴保证金存款准备金、中交建IPO和节前某大银行定向逆回购展期受阻等多重原因叠加,使得银行体系的流动性面临极为紧张的局面,资金价格出现明显飙涨,使得商业银行的短期金融活动出现问题.
同时,由於近期存款回流较多,25号将再次补缴存款准备金,所以央行选择在此时点降准,更可看做是"被动救市".
中国人民银行上周六宣布,将自24日(周五)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年首次下调.前次下调则在去年12月5日.
报告还指出,近期地方两会(人大、政协)陆续召开,已有24个省市公布2012年GDP增速以及固定资产投资增速目标值.按照历史经验,地方政府目标加权後的结果指向今年的全国GDP及投资增速仍较高,反映地方政府投资意愿仍然强烈.
报告认为,地方政府投资意愿高企将进一步加剧资金错配并推升资金价格,不利於满足实体制造业的融资需求,增加政府调控难度.
至于物价走势,报告预计,节後食品价格如期回落,商务部数据为连续两周回落,且食用农产品价格指数及肉类、蛋类、蔬菜类分项回落幅度与历史均值持平.
从历史数据来看,历史上春节同样出现在1月,且前一年春节在2月的年份(2001、2004、2009 年),1月CPI环比涨幅均超过季节性规律,而与此对应,2月环比则大幅低於季节性规律.
中国1月CPI(居民消费价格指数)同比涨幅为4.5%,去年全年为同比涨幅5.4%.(完)
--整理 沈燕; 审校 曾祥进
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