李克强称中国将继续坚持人民币汇率形成机制改革 合理用汇有保证

路透北京3月15日 - 中国国家总理李克强周三称，将继续坚持人民币汇率形成机制改革，以市场供求为基础、参考一篮子货币、实行有管理的汇率制度。企业正常用汇、居民到境外求学旅游的合理用汇，是有保证的。

他在“两会”结束后答记者问时并表示，去年在汇率弹性加大的情况下人民币保持在合理均衡水平基本稳定，主要得益于中国经济平稳运行，而这也有助于稳定国际货币体系。

“去年因为国际市场动荡，主要货币对美元汇率大幅贬值；人民币对美元贬值幅度较低，因为我们不希望通过贬值增加出口，这不利于企业转型升级；我们也不希望打贸易战，不利于国际市场稳定。”李克强称。

谈及外汇储备，他表示，中国是全球外汇储备最多的国家，到底需要多少外储，还需要一个实践探索的过程。不过中国的外储充足，足以支付进口、偿债，且远远高于国际标准。

中国央行周二公布，2月末中国外汇储备为30,051.24亿美元，环比增加69.2亿美元，结束此前连续七个月下降，并再度重返3万亿美元关口上方，1月为减少123.13亿美元。

人民币兑美元即期周三早盘与中间价均延续昨日窄幅横盘走势。交易员称，大行继续在合适点位值守，适度提供美元流动性，满足客盘实需购汇需求，市场或基本反映本周美联储加息预期，若后续美国升息频率上升，人民币或再度面临较大贬值压力。（完）