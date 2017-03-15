李克强称中国将继续坚持人民币汇率形成机制改革 合理用汇有保证

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京3月15日 - 中国国家总理李克强周三称，将继续坚持人民币汇率形成机制改革，以市场供求为基础、参考一篮子货币、实行有管理的汇率制度。企业正常用汇、居民到境外求学旅游的合理用汇，是有保证的。
他在“两会”结束后答记者问时并表示，去年在汇率弹性加大的情况下人民币保持在合理均衡水平基本稳定，主要得益于中国经济平稳运行，而这也有助于稳定国际货币体系。
“去年因为国际市场动荡，主要货币对美元汇率大幅贬值；人民币对美元贬值幅度较低，因为我们不希望通过贬值增加出口，这不利于企业转型升级；我们也不希望打贸易战，不利于国际市场稳定。”李克强称。
谈及外汇储备，他表示，中国是全球外汇储备最多的国家，到底需要多少外储，还需要一个实践探索的过程。不过中国的外储充足，足以支付进口、偿债，且远远高于国际标准。
中国央行周二公布，2月末中国外汇储备为30,051.24亿美元，环比增加69.2亿美元，结束此前连续七个月下降，并再度重返3万亿美元关口上方，1月为减少123.13亿美元。
人民币兑美元即期周三早盘与中间价均延续昨日窄幅横盘走势。交易员称，大行继续在合适点位值守，适度提供美元流动性，满足客盘实需购汇需求，市场或基本反映本周美联储加息预期，若后续美国升息频率上升，人民币或再度面临较大贬值压力。（完）
(发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
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