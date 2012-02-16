版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2012年 2月 16日 星期四 14:19 BJT

中国12月净减持美国国债

美国财政部最新公布的数据显示，中国12月连续第三个月减持美国国债，令持有量至1.1万亿美元。但当月净增持以"两房"为主的机构债高达95亿美元，创金融危机爆发来的单月新高。尽管12月中国净减持美债，但仍是美国国债最大的海外持有国。路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐