中国12月净减持美国国债

美国财政部最新公布的数据显示，中国12月连续第三个月减持美国国债，令持有量至1.1万亿美元。但当月净增持以''两房''为主的机构债高达95亿美元，创金融危机爆发来的单月新高。尽管12月中国净减持美债，但仍是美国国债最大的海外持有国。路透